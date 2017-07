Uutinen

Etelä-Saimaa: Kerrostaloyksiö tuhoutui täysin tulipalossa Imatralla — asukkaat evakuoitiin, yksi sairaalaan hengitettyään savua Imatralla sattui lauantain vastaisena yönä tulipalo. Kerrostalossa Kanava-aukiolla syttynyt palo tuhosi yksiön täysin, ja talon asukkaat evakuoitiin savutarkastusten ajaksi. Yksi ihminen vietiin sairaalaan tarkistukseen hengitettyään savua. Omistaja ei ollut palon syttyessä kotona, mutta hänet on tavoitettu. Nelikerroksisessa talossa on asuntoja noin parikymmentä. Päivystävä palomestari Juuso Punnonen kertoo, että suurimmasta osasta asunnoista löytyi asukkaat, jotka evakuoitiin. — Siinä meni noin puolesta tunnista tuntiin, että he pääsivät takaisin asuntoihinsa. Viereisessä ja yläpuolella olleessa asunnossa oli sen verran savua, että ne jätettiin tuulettumaan, ja asukkaiden piti mennä yöksi muualle. Noin 20-30-neliöinen yksiö tuhoutui täysin, eikä syttymissyystä ole vielä tietoa. Huonommalla tuurilla vahingot olisivat voineet olla pahemmatkin. — Saapuessamme paikalle palo oli jo täyden palon vaiheessa, ja ikkunat olivat rikkoutuneet. Yläpuolella ei ollut onneksi mitään aukkoja, joista liekit olisivat päässeet leviämään ylemmäs, Punnonen sanoo. Ohikulkija oli ilmoittanut palosta klo 0.31. Syttymissyyn tutkinta jatkuu. Lue koko uutinen:

