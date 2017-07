Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kerrostalopaloa epäillään tahallaan sytytetyksi, poliisipartio haki törkeästä tuhotyöstä epäillyn ravintolasta Imatran yöllistä kerrostalopaloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Kanava-aukion niin kutsutuissa Pistetaloissa sijaitseva yksiö tuhoutui tulipalossa täysin. Rikoskomisario Timo Valle kertoo, että yksi henkilö on otettu kiinni epäiltynä törkeästä tuhotyöstä. Vallen mukaan on syytä epäillä, että palo on sytytetty tahallaan. Valle kertoo, että poliisipartio otti epäillyn kiinni ravintolasta. Pidätys tehtiin lauantaina aamuyöllä pian palohälytyksen jälkeen. Tulipalon tekninen tutkinta on käynnissä ja poliisi kuulee tapauksen silminnäkijöitä. Valle ei tässä vaiheessa voi kertoa yksityiskohtia siitä miten palo on sytytetty. Pistetalojen tulipalosta tehtiin hälytys noin kello 0.30 lauantaiaamuna. Katutasossa sijaitseva 20—30 neliön yksiö tuhoutui tulipalossa täysin. Asunnon omistaja ei ollut palon syttyessä kotona. Savu levisi myös ylempiin kerroksiin ja yksi savua hengittänyt henkilö kuljetettiin sairaalaan tarkastettavaksi. Osa muista asunnoista kärsi jonkin verran savuvahinkoja ja niiden asukkaat viettivät yön muualla. Paloon liittyvästä rikosepäilystä kertoi ensin Yle. Lue koko uutinen:

