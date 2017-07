Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralaiset Rossit saivat sekä toisensa että helposti muistettavan hääpäivämäärän Kesän suuri hääpäivä on tänään. Helposti muistettavan päivämäärän ovat valinneet myös imatralaiset Mari Lääperi (tuleva Rossi) ja Lauri Rossi. Hääpäivä määräytyi oikeastaan sattumalta, ja vasta jälkikäteen pari huomasi, kuinka osuva se onkaan. Lääperi ja Rossi järjestävät hääjuhlansa Imatralla Saimaan rannalla. Häitä juhlitaan Havaiji-teemalla. Teema määräytyi lopulta paikan mukaan, kun aivan rannalla kerta ollaan. Pari päätti ottaa kaiken ilon irti hääpaikasta ja saapuu paikalle veneellä. — Oli meillä liitovarjokin suunnitelmissa, Rossi kertoo. Vasta viikko sitten he kuitenkin hylkäsivät liitovarjoajatuksen. Paikalle haluttiin saapua mekko kuivana ja kampaus paikoillaan, kastuminen olisi ollut nimittäin todennäköistä. Teema näkyy koristelussa, johon kuuluu ananaksia, Havaiji-tyylisiä kukkia sekä itse rakennettu tikibaari. Vieraille jaetaan leit kaulaan. — Ja sää on tietysti kuin Havaijilla, sulhanen vitsailee. Torstaina pari kaasojen ja bestmanien kanssa koristeli juhlapaikkaa. Muuten suurin osa hääjärjestelyistä oli jo tehty. Varsinainen siviilivihkiminen oli eilen Imatrankosken varrella vain perheen ja lähimpien ystävien kesken. Pari halusi intiimin vihkimisen ulkona. — Olisi ollut liian jännittävää kävellä kirkon käytävää, Lääperi pohtii. Pari halusi vihkimisen ja hääjuhlan eri päiville, jottei hääpäivästä tulisi liian kiireinen. Tänä aamuna he ovat siis saaneet nukkua rauhassa ja syödä yhteisen aamupalan. Aamupäivällä morsian käy meikattavana ja kiharruttamassa hiuksensa. Lammassaaressa otettujen potrettikuvien jälkeen alkaa juhlinta 75 vieraan kanssa. Morsiamen puku ei ole salaisuus, vaan tyylissä on haettu luonnonlapsi-tunnelmaa kukkaseppeleellä ja kevyellä kankaalla. — Olen nauranut, että tämä liitto on ihan tuhoon tuomittu, kun minulla ei ole mitään vanhaa, lainattua eikä sinistä, me olemme hääyötä edeltävän yön yhdessä ja sulhanen on nähnyt puvunkin, Mari Lääperi vitsailee. Yhdessä pariskunta on ollut viitisen vuotta. Kaasot kuvailevat heitä eloisaksi ja iloiseksi pariksi. — Me olemme tällaisia samiksia. Jos toinen höyrähtää jostain, niin toinen innostuu helposti mukaan, morsian nauraa. Illan suussa tikibaari aukeaa, sauna ja palju lämpiävät, ja juhlan toivotaan jatkuvan auringonnousuun asti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/01/Imatralaiset%20Rossit%20saivat%20sek%C3%A4%20toisensa%20ett%C3%A4%20helposti%20muistettavan%20h%C3%A4%C3%A4p%C3%A4iv%C3%A4m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4n/2017122421311/4