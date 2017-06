Uutinen

Etelä-Saimaa: Ylämaa täyttyi hohtavista kivistä — intialaiset Suresh ja Govind Pandey saapuivat Suomeen ensimmäistä kertaa Lahtelainen Onni Hämäläinen, 6 vuotta, on aivan haltioissaan kivistä ja fossiileista. Hän tutkii keskittyneesti miljoonia vuosia vanhoja hainhammas-fossiileja ja erilaisia kiviä myyntipöydästä. — Isona minä haluan geologiksi ja arkeologiksi. Minä tykkään fossiileista, sillä ne ovat kiinnostavia, Hämäläinen kertoo. Hämäläinen oli lähtenyt Ylämaan jalokivimessuille yhdessä haminalaisten isovanhempiensa Anni Hämäläisen ja Jussin Pellin kanssa. Perjantaina alkaneet messut Ylämaan jalokivikylässä kestävät koko viikonlopun ajan. — Olen ostanut kiviä mukaan. Äidille ostin violetin ametistin, ja isälle vihreän kiven, Hämäläinen kertoo. Jussi Pelli kertoo, että kivet ovat Onni-pojalle kaikki kaikessa. — Eilen keräsimme kiviä niin että tuntuu. Kaikki taskut olivat niitä täynnä, hän sanoo. 35. kerta Ylämaan jalokivimessut järjestetään tänä vuonna jo 35. kertaa. Messujohtaja Esko Hämäläisen mukaan Ylämaan jalokivimessuilla käy yhtälailla niin jalokivistä kiinnostuneita turisteja, harrastajia kuin ammattilaisiakin. — Ylämaan messut on pohjoismaiden mittakaavassa yksi suurimpia tapahtumia niin kävijöiden kuin näytteilleasettajienkin määrällä mitattuna. Hämäläinen odottaa viikonloppuna paikalle noin 5 000 kävijää. — Näytteilleasettajia messuillamme on 60, ja he ovat tulleet Ylämaalle ympäri maailmaa. Intialaisia vieraita Intialaiset Suresh Pandey ja Govind Pandey ovat saapuneet Ylämaalle kaukaa. He ovat kotoisin Nashikin kaupungista Maharashtran osavaltiosta Intiasta. — Olimme vastikään Ranskassa isossa jalokivinäyttelyssä. Sieltä jatkoimme matkaa tänne Ylämaalle, Suresh Pandey kertoo. Heillä on mukanaan kokoelma intialaisia harvinaisia jalokiviä. — Tämä tässä on harvinaista kabasiittia, Pandey näyttää. Kabasiitti on yksi mineraalien alalajeista, ja sille on ominaista lasimainen kiilto. Suomessa Pandey on ensimmäistä kertaa. — Hienolta näyttää. Olemme olleet täällä vasta pari päivää, ja sää on ollut aurinkoinen. Koettavaa lapsille Ylämaan jalokivimessujen tavoitteena on esitellä kävijöilleen jalokivien koko maailma. Esko Hämäläinen kertoo, että messuilla on haluttu huomioida erityisesti myös lapset. — Lapset voivat esimerkiksi etsiä jalokiviaarretta jalokivimuseon hiekkakasasta samalla menetelmällä kuin Sri Lankassa seulotaan hiekasta safiireja, hän kertoo. Messuilla on myös mahdollisuus kivimaalaukseen, jonka jälkeen kivet saa viedä mukaansa. — Kiveä katsoessa tarvitsee vain hieman mielikuvitusta. Kun katsoo tarkasti, alkaa nähdä, mitä piirteitä kivessä voi korostaa maalaamalla. Koko kivi ikään kuin herää eloon, kertoo kivimaalausta ohjaava Riina Koskela. Messut järjestetään Ylämaan jalokivikylässä kello 10—18 lauantaina ja sunnuntaina. Lue koko uutinen:

