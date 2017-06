Uutinen

Etelä-Saimaa: Verkkokalastuksen kielto päättyy Saimaan norppavesillä — WWF kehottaa jättämään verkot edelleen naulaan Saimaannorpan suojelemiseksi säädetty keväinen verkkokalastuskielto päättyy kesäkuun lopussa. Ympäristöjärjestö WWF muistuttaa, että nuoret ja kokemattomat kuutit ovat edelleen vaarassa hukkua kalaverkkoihin. — Olisi tärkeää, että ihmiset jättäisivät verkot nauloihin myös lakisääteisen rajoitusajan ulkopuolella, järjestö toteaa tiedotteessaan. WWF muistuttaa, että myös vääränlaiset katiskat ovat vaaraksi kuuteille ja kehottaa varustamaan norppavesien katiskat asianmukaisella nielunrajoittimella. Verkkokalastuksen kielto on alle 20 millin muikkuverkkoja lukuunottamatta voimassa vuosittain huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun saimaannorpan pesimäalueilla. Yhtenäistä aluetta on 2 600 neliökilometriä. Sillä on verkkokalastuksen keväisen kiellon lisäksi kielletty saimaannorpalle vaarallisten pyydysten käyttö ympäri vuoden. Kalastusrajoitukset perustuva osakaskuntien tekemiin sopimuksiin sekä valtioneuvoston asetukseen niillä alueilla, joilla sopimusta ei ole voimassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/30/Verkkokalastuksen%20kielto%20p%C3%A4%C3%A4ttyy%20Saimaan%20norppavesill%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89WWF%20kehottaa%20j%C3%A4tt%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%20verkot%20edelleen%20naulaan/2017122418541/4