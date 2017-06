Uutinen

Etelä-Saimaa: Valittavana yli 30 parasta paikkaa Etelä-Karjalasta — äänestä tästä Etelä-Karjalasta löytyy sittenkin asumisen ja mainitsemisen arvoisia paikkoja. Etelä-Saimaan kulttuuritoimituksen kyläkyselyn taustalla oli ihmetys, että maakunnasta ei ole ehdokkaita Suomen kotiseutuliiton Vuoden kaupunginosa -kilpailussa. Juhannuksen alla julkaistuun kyselyyn tuli lähes sata vastausta. Ehdotuksia parhaaksi paikaksi tuli 37, joista noin puolet löytyvät Lappeenrannasta. Rautjärvellä ja Ruokolahdella hyvä halutaan yhä pitää piilossa, sillä kunnista ei ehdoteltu kyliä. 37:ä paikkaa erottaa maantieteellinen sijainti, mutta niitä yhdistäviä asioita on sen sijaan paljon. Ehdotusten perusteena oli lähes poikkeuksetta luonnonkauneus, naapurien mukavuus, palveluiden helppo saatavuus ja veden läheisyys — Saimaa. Etelä-Saimaan verkkolehden kommenttien peukutusten perusteella ennakkosuosikki on Lappeenrannan Skinnarila. Voittajaksi läntinen vapaavaltio ei peukutuksilla sentään pääse. Etelä-Karjalan paras asuinpaikka valitaan oikeasti annetuilla äänillä. Kulttuuritoimituksen kyläkyselyn ehdokkaita voi äänestää Etelä-Saimaan verkkosivuilla viikonloppuna. Äänestyksessä ehdokkaat on jaettu kahteen kategoriaan: Imatran ja Lappeenrannan kaupunginosiin sekä maaseutualueiden ja pitäjien kyliin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/30/Valittavana%20yli%2030%20parasta%20paikkaa%20Etel%C3%A4-Karjalasta%20%E2%80%94%20%C3%A4%C3%A4nest%C3%A4%20t%C3%A4st%C3%A4/2017122419000/4