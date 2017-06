Uutinen

Etelä-Saimaa: Starboxin bloggaajien viikonloppuvinkit: Pätkis-juustokakku peilikiteellä, juustopiirakka ja gluteeniton suolapähkinäkakku Starbox.fi:n bloggaajat ovat jälleen kehitelleet maukkaita reseptejä tulevaksi viikonlopuksi. Jannen keittiössä on valmistunut huikean ihanan näköinen Pätkis-juustokakku peilikiteellä. Kakussa on paitsi Pätkiksiä, myös Oreo-keksejä. Janne kertoo blogissaan tarkat ohjeet sille, kuinka valmistaa upean näköinen peilikiille, joka on kakun erikoisuus. Peilikiilteen tekoon tarvitset muun muassa liivatelehtiä, glukoosisiirappia ja tummaa suklaata. Koristeluun tarvitaan mansikoita ja minttusuklaapalloja. Ohjeen voit lukea täältä. Herkuttelijat-blogin Hertta Puumalainen kertoo ohjeen maukkaaseen suolaiseen juustopiirakkaan. Juuri tämän juustokakun malli on Hertan mukaan älyttömän juhlava. Tämän helpon ja maukkaan piirakan voi koristella kuivatuilla viikunoilla, tomaateilla ja balsamicolla. Se sopii tarjottavaksi esimerkiksi kahvin kera tai illanistujaisissa. Hertta neuvoo täällä, kuinka valmistat tällaisen herkkupiirakan. Willa Sarkko -blogin Jamiela Ruotsalainen kertoo ohjeen gluteenittomaan suolapähkinäkakkuun, jonka teossa ei tarvita vatkausta eikä vaahdotusta. Jamielan mukaan tämä kuivakakku on superhelppo valmistaa ja sen ainekset voi sekoittaa vaikka puuhaarukalla. Kakku paistuu uunissa 45-55 minuuttia. Lue suolapähkinäkakun ohje täältä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/30/Starboxin%20bloggaajien%20viikonloppuvinkit%3A%20P%C3%A4tkis-juustokakku%20peilikiteell%C3%A4%2C%20juustopiirakka%20ja%20gluteeniton%20suolap%C3%A4hkin%C3%A4kakku/2017522417385/4