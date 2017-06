Uutinen

Etelä-Saimaa: Sateenvarjoa ei saa edes tarvita Itä–Lännessä Tuhansien ihmisten saapuminen Itä–Länteen Ukonniemeen vaatii varautumista ja oikeaa asennetta. — Tule ajoissa, käytä bussia. Siinä kaksi tärkeintä toivetta, Itä—Lännen puuhamies, Imatran Pallo-Veikkojen urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää sanoo. Ajoissa tuleminen kannattaa siksikin, että silloin pääsee vielä valitsemaan paikkoja ei numeroiduista katsomon osista. Omalla autolla tuleva saa varautua siihen, että ajoneuvon joutuu jättämään vähän totuttua kauemmaksi. Stadionin portilla odottaa lisäksi turvatarkastus, joka väistämättä hidastaa vähän sisälle marssimista. Sateenvarjoa ei saa tuoda Sateenvarjokieltoon on sekä näkymissyyt että turvallisuussyyt. Tapahtumaan ei myöskään saa tuoda päihdyttäviä aineita, ampuma-aseita tai tarvikkeita, räjähdysaineita tai räjähteitä, terä- tai lyömäaseita, ilotulitteita, soihtuja, savuja, laserkyniä tai vastaavia voimakkaan valotehon laitteita. Ylipäätään kielto koskee kaikkia sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan uhata toisen henkeä tai terveyttä. Kiellettyä on myös syrjivien tai muuten loukkaavien julisteiden tai banderollien esittely. Bussilla pääsee kätevästi Imatran Itä–Länsi -tapahtumaviikonloppuna paikallisbussit ovat Imatralla ilmaisia. Normaaleiden vuorojen lisäksi bussikyytejä Ukonniemeen on järjestetty runsaasti. Holiday Club Saimaan, Ukonniemen ja Imatran Kylpylän väliä kulkee bussi vartin välein perjantaina kello 16:45–18:00 ja lauantaina sekä sunnuntaina kello 12:30–14:00. Paluukuljetukset kylpylöille lähtevät heti päivän pelien päätyttyä. Bussit pysähtyvät Imatran jäähallin edessä, parin sadan metrin päässä Ukonniemi stadionista. Festari-nonstop-bussi kulkee Go90´s -festarien, eli Virranpuiston, Imatrankosken ja Ukonniemen väliä, perjantaista sunnuntaihin heti pelien päätyttyä. Busseja on järjestetty lisää myös yöaikaan. Perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä Virranpuistosta lähtee bussi reitille Holiday Club Saimaa-Imatrankoski-Imatran Kylpylä 45 minuutin välein, alkaen keskiyöllä ja päättyen kello 03:45. Samoina öinä samoihin kellonaikoihin lähtevät bussit myös Imatrankoskelta Huhtaseen. Paikoitustilaa on riittävästi Omalla autolla Itä–Länteen saapuville on paikoitustilaa järjestetty runsaasti. Ukonniemi stadionin vieressä on suuri parkkipaikka, kuin myös parin sadan metrin päässä Imatran jäähallilla. Myös noiden kahden parkkipaikan välistä joutomaata on raivattu ja tasoiteltu suureksi paikoitusalueeksi. Aivan kivenheiton päässä näistä sijaitsee myös Taimitapion Ukonniemen taimitarha, jonka paikoitusalue on myös käytössä. Taimitapion pysäköintialueelle pääsee sekä Ottelukadun että Karhumäenkadun kautta. Lue koko uutinen:

