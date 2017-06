Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan kanavan salakuljetettuja epäillään jemeniläisiksi — salakuljettajat ovat tuoneet ihmisiä ennenkin Suomeen Saimaan kanavan salakuljetustapauksessa on viitteitä järjestäytyneestä rikollisuudesta. Kesäkuun 6. päivä 17 ihmisen salakuljetukseen käytetty vene on on käynyt aiemminkin Suomessa. Rajavartiolaitos epäilee, että ainakin neljä matkaa on tehty ihmisten salakuljettamiseksi. Salakuljetus kytkeytyy myös aikaisempiin rajavartioston tutkimiin rikoksiin. Järjestäytynyttä rikollisuutta Kesäkuussa salakuljetuksesta otettiin kiinni kolme Venäjän kansalaista. Heitä epäillään törkeän laittoman maahantulon järjestämisestä. Rajavartiolaitos epäilee, että tapauksessa on osallisena muitakin henkilöitä. Rajavartiosto uskoo, että taustalla olevat henkilöt ovat järjestäneet ihmisä laittomasti Suomeen myös vuonna 2015. Tapauksessa on viitteitä järjestäytyneestä rikollisuudesta. Salakuljetut hakevat turvapaikkaa Laittomasti maahantuodut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Rajavartioston tämän hetkisten tietojen perusteella he ovat kotoisin Jemenistä. Tutkinnanjohtaja Juho Vanhatalo Suomenlahden merivartiston rikostorjunnasta kertoi aikaisemmin, että salakuljetetut eivät välttämättä tunne toisiaan. Vanhatalon tietojen mukaan salakuljetut ovat tällä hetkellä vastaanottokeskuksessa. Pahoinpitelysyyte mahdollinen Salakuljetuksen tekninen tutkinta on vielä kesken. Teknisessä tutkinnassa pyritään selvittämään, onko kätkemisestä aiheutunut salakuljetetuille vaaraa. Laittomasti maahan tuodut ovat olleet piilotettuina esimerkiksi veneen säilytyslokeroihin. Rikostutkijat selvittävät, olisiko salakuljetetuilta voinut loppu hengitysilma, tai olisivatko he kyenneet pelastautumaan kätköstä, jos vene olisi joutunut onnettomuuteen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/30/Saimaan%20kanavan%20salakuljetettuja%20ep%C3%A4ill%C3%A4%C3%A4n%20jemenil%C3%A4isiksi%20%E2%80%94%20salakuljettajat%20ovat%20tuoneet%20ihmisi%C3%A4%20ennenkin%20Suomeen/2017122419204/4