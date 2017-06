Uutinen

Etelä-Saimaa: Rullapullamies on täällä taas — Lappeenrannan kansainväliset suurmarkkinat alkoivat aurinkoisessa säässä Mihalu Hegedus vaivaa taikinaa jo perinteiseksi käyneellä paikallaan Lappeenrannan Satamatorilla. Unkarilainen rullapullamies on Lappeenrannassa jo kolmatta kertaa. Hän on osallistunut jokaisille kansainvälisille suurmarkkinoille, jotka kaupungissa on järjestetty. — Tämä on jo perinne. Lappeenranta on suosikkimme tämän kiertueen kaupungeista, ja olemme aina tässä samalla paikalla. Ilma on yleensä aivan kamala, mutta Lappeenrantaan tullessa tapahtuu ihme ja aurinko käy paistamaan, hän maalailee. Kiertää 16 kaupunkia Kansainväliset suurmarkkinat alkoivat Lappeenrannassa torstaina, ja vetivät heti avajaispäivänään veti suuret määrät ihmisiä satamaan ja Kasinon puistoon. Tapahtuma kiertää kaikkiaan 16 paikkakunnalla, kertoo Ari Kallas, suurmarkkinoiden tapahtumavastaava. Se aloitti Tampereelta toukokuun lopussa ja päättyy Helsinkiin syyskuun lopussa. Ideana on, että tuotteita esittelevät ja myyvät niiden alkuperäiset valmistajat tai tuottajat. Ensimmäinen suurmarkkinatapahtuma järjestettiin vuonna 2012 Tampereella. Tapahtuma oli menestys, mutta myyjien ei kannata matkustaa paikalle vain yhden tai kahden kaupungin takia — hehän osallistuvat tapahtumaan yrittäjinä ja järjestävät muun muassa majoituksensa itse. — Esimerkiksi sisilialaisen oliivikauppiaan tuleminen tuottaa hänelle jo alkajaisiksi 8 000 kilometrin logistiset kulut. Siksi markkinatapahtuma on nyt vakiintumassa 16 kaupungin mittaiseksi, Kallas kertoo. Markkinoiden mukana Suomea kiertää 400 — 500 ihmistä. Enemmän myyjiä kuin koskaan Koska nyt eletään itsenäisen Suomen juhlavuotta, mukana on aiempaa enemmän myös kotimaisia myyjiä. Kaikkiaan markkinoille osallistuu ennätysmäärä myyjiä, yli 110 kauppiasta 35 eri maasta. Eniten myyjiä on Euroopan maista, mutta myös Aasian ja Väli-Amerikan maat ovat hyvin edustettuina. Viime vuonna suurmarkkinat oli myös Suomen suurin yleisötapahtuma. Järjestäjät laskevat, että niillä kävi yhteensä 1,3 miljoonaa ihmistä. Kansainväliset suurmarkkinat ovat Lappeenrannassa sunnuntaihin 2. heinäkuuta saakka. Lue koko uutinen:

