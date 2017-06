Uutinen

Etelä-Saimaa: Perustuslakivaliokunnan soteen vaatimat muutokset olivat Etelä-Karjalassa helpotus Etelä-Karjalassa otettiin huojentuneina vastaan perustuslakivaliokunnan sote-uudistukseen vaatimat merkittävät muutokset. Valiokunta piti yhtiöittämisvelvoitetta perustuslain vastaisena sekä uudistuksen aikataulua epärealistisena ja peruspalvelut vaarantavana. — Tämä oli eteläkarjalaisten ihmisten ja Eksoten kannalta hyvä ratkaisu. Nyt meidän ei tarvitse hajottaa Eksotea eikä johtaminen pirstaloidu niin kuin pelkäsimme, kiittelee Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen. Itkonen toteaa, että Eksote oli omissa lausunnoissaan ottanut hyvin kriittisen kannan juuri näihin korjauksia vaativiin seikkoihin. — Voimme jatkaa nyt Eksoten kehittämistä niillä periaatteilla kuin tähänkin asti. Itkonen toivoo, että uudistusta ei yritettäisi runnoa alkuperäisessä aikataulussa. — Toivottavasti hallitus ottaa huomioon, ettei näin isoa muutosta voi toteuttaa kireällä aikataululla. Vaikutukset Eksoteen pieniä ja huojentavia Valinnanvapaus toteutuu aikanaan muodossa tai toisessa, muun muassa palvelusetelin ja henkilölohtaisen budjetoinnin avulla. — Ei olisi kenenkään edun mukaista, että tehtäisiin uusia poliittisia kuvioita. Täytyy edetä lain mukaan ja tehdä kansalaisille mahdollisimman hyvä malli. Eksote jatkaa Itkosen mukaan selvittelyä siitä, olisiko sote-keskus järkevää perustaa Lappeenrannan keskustaan eikä Kahilanniemeen. Imatralle sellainen tulee keskustaan joka tapauksessa. — Samalla selvitämme kaikille kunnille, minkälainen palveluverkon seuraava vaihe on. Etelä-Karjalan muutosjohtaja Aija Tuimala luonnehtii valiokunnan muutosvaatimuksia odotetuiksi. — Minun ensimmäinen reaktio oli, että hitsi, tämähän on hyvä, sanoo Tuimala. Tuimala uskoo, että hallitus oli varautunut vaadittuihin korjauksiin. Tämän takia korjatut lakiesitykset saattavat valmistua nopeastikin. — Jos maakuntavaalit siirtyisivätkin vaikka myöhemmäksi keväälle, voi olettaa, että uudistus alkaa aikataulussa vuoden 2019 alusta, erilaisilla porrastuksilla. Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialaisen mukaan eilinen oli Etelä-Karjalalle aurinkoinen päivä. — Pakolla yhtiöittäminen ei olisi ollut viisasta. Maakuntien mahdollisuus taata laadukkaat palvelut kaikille korostui, ja hyvä niin. Sote-pilottia haetaan suunnitellusti Eksote aikoo jättää jo aiemmin suunnitellun hakemuksen sote-pilottiin. Pilottien toteuttamiseen myönnettävien valtionavustusten hakuaika päättyy ensi viikolla. — Vielä ei tiedetä, tuleeko pilottiin tarkentavia kriteereitä, Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula toteaa. Todennäköisesti pilottia koskeneet yhtiöittämisvelvoitteet tulevat poistumaan, mutta muutoin Karhula ei näe muuttuneen tilanteen vaikuttavan sote-pilottiin. Kun yhtiöittämispakkoa ei ole, julkisen puolen on tehtävä toimintansa läpinäkyväksi muilla keinoin. Matti Viialainen ehdottaa ratkaisuksi maakunnan liikelaitokseen omaa kustannusyksikköä, joka seuraisi ja hallinnoisi kaikkien palveluntuottajien tuloja ja menoja. Tärkeää ratkaisuehdotuksessa on, että kustannusyksikkö olisi nimenomaan oma yksikkönsä, erillään julkisesta puolesta. — Onneksi tukipalvelujen kilpailutusrumba jää nyt pois. Voi keskittyä valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen kehittämiseen, Aija Tuimala toteaa. Tuimala arvelee, että myös omaisuuden pakkosiirtoon kunnilta maakunnille on haussa kuntia lepytteleviä ratkaisuja. Kansanedustajat osasivat aavistaa Keskustan kansanedustajalle Ari Torniaiselle torstain uutinen ei ollut yllätys. — Sote- ja maakuntauudistus on niin iso asia, että olisi ollut ihme, jos se olisi mennyt kuin vettä valaen eteenpäin. Oli odotettavissa, että tulee hidasteita. Torniaisen mukaan on kuitenkin parempi tehdä huolellista työtä. — Uudistuksessa on pidemmän aikaa ollut aistittavissa korjattavia kohtia. Osaan niistä on hänen mukaansa jo todennäköisesti reagoitu, mutta monet vaativat perustuslakivaliokunnan käsittelyä. — Perustuslakivaliokunnan työtä haluttiin rauhoittaa, ettei aiheuteta enempää hämminkiä. Maakuntavaalien toteutuminen suunnitellussa aikataulussa riippuu lähipäivien kulusta. Jos uudistus lähtee vielä lausuntokierrokselle asiantuntijoille, tekevät tammikuiset vaalit Torniaisen mukaan tiukkaa. — Luulen, että on tarpeellista tehdä lausuntokierros. Etelä-Karjalalle tämä on Torniaisen mukaan hyvä asia, sillä Eksotea ei tarvitse lähteä pakkoyhtiöittämään. Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelällä oli jo viikkoja sitten käsitys, etteivät nimenomaan yhtiöittämis- ja valinnanvapauskysymykset tule menemään läpi sellaisinaan. — Nyt sitä soppaa lusikoidaan, jonka kokoomus keitti. Vaikka ongelmakohdat olivat pitkälti tiedossa jo aiemmin, ei niihin Mäkelän mukaan puututtu, koska poliittista pakkoa ei ollut. — Hallitus härkäpäisesti yritti asiaa viedä eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista. Hallituskriisejä on riittänyt, joten ei varmasti ollut poliittista tahtoa käydä sitä muuttamaan, ennen kuin on pakko. Mäkelästä alkaa näyttämään, etteivät maakuntavaalit toteudu aikataulussa. Hänen mukaansa ei kuitenkaan ole oleellista, mihin aikaan uudistus astuu voimaan tai milloin vaalit ovat. — Hyvä, että viivästyy, jos uudistus on huono tai vaalit hätiköidyt. Tärkeintä on, että ihmiset saavat palveluita. Etelä-Karjalalle muutokset eivät aiheuta Mäkelän mukaan dramaattisia asioita. Yhtiöittämisvelvoite olisi hänestä johtanut todennäköisesti Eksotelle huonompaan lopputulokseen. Lue koko uutinen:

