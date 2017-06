Uutinen

Etelä-Saimaa: Parkkarilan alueella on tänään vesikatkoja Kaukaan Parkkarilankadulla Lappeenrannassa korjataan parhaillaan vesijohtovuotoa. Parkkarilan alueella on sen takia tänään katkoksia vedenjakelussa.Lappeenrannan Energiaverkkotien tiedotteen mukaan vuodon korjaus aloitettiin eilen, mutta verkostossa ilmenneiden ongelmien takia työtä jatketaan tänään. Katkoksia vedenjakelussa on ollut aamukahdeksasta alkaen. Korjaustyön arvioidaan kestävän iltapäivään kello 14:ään saakka.Katkon jälkeen veden laatu voi poiketa totutusta, mutta haitta poistuu juoksuttamalla vettä. Lue koko uutinen:

