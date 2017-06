Uutinen

Etelä-Saimaa: Massatapahtumien ruokahuollossa on kirjavat käytännöt — IPV hoitaa Itä-Lännen omin voimin, Imatran ajoihin ruoka tulee kauempaa Imatran suuriin kesätapahtumiin odotetaan kymmeniä tuhansia vierailijoita. Ruokahuolto on näissä tapahtumissa merkittävässä osassa. Pesäpallon tähdistöottelu Itä-Länsi tuo tänä viikonloppuna Imatralle tuhansia pesäpallofaneja. Tapahtuman ruokapuoli hoituu perinteisen suomalaisen urheilutapahtuman tyyliin. — Imatran Pallo-Veikkojen juniorijoukkueet ja seura itsessään hoitavat kioskimyynnit. IPV on aiemminkin järjestänyt massatapahtumia, joten luotamme tässä omaan organisaatioomme, kertoo Anu Urpalainen Pallo-Veikkojen hallituksesta. Samaan aikaan Itä-Lännen kanssa järjestettävillä Imatra Go90´s -festivaaleilla ruokamyyntipaikkoja on vuokrattu halukkaille yrittäjille. Tulijoita on järjestäjän mukaan ollut jonoksi asti. — Kymmeniä tarjouksia saatiin, ja näistä valittiin haluamamme, sopivan monipuolinen kattaus. Tarjouksia tuli Länsi-Suomesta asti, kertoo festivaalin vastaava tuottaja Samuli Kauppinen. Järjestäjillä on selkeä ajatus siitä, miksi tarjouksia riittää. — Go90´s -brändi alkaa pikkuhiljaa olla tunnettu, ja kun tiedetään väkeä käyvän, niin ruokamyyjätkin sinne haluavat, Kauppinen miettii. Imatran ajoihin taas haluttiin tuoda ruokapalveluita läheltä. — Ensin tarjottiin mahdollisuutta imatralaisyrityksille, ja sitten laajennettiin piiriä niin, että saatiin paikat täyteen, kertoo Mika Ovaska ajoja järjestävästä Imatran moottorikerhosta. Imatralaisia yrityksiä ei kuitenkaan itse ajoissa nähdä, jos mukaan ei lasketa vuosia sitten Ylöjärvelle muuttanutta toiminimi Muikkupoikia. Ravintolapalvelut tulevat Lappeenrannasta, Luumäeltä ja Ruokolahdelta. Ovaska epäilee, että imatralaisilla toimijoilla on vilkkaana viikonloppuna muutenkin kädet täynnä töitä. Ruoan hinnoittelu on ulkoilmatapahtumassa iso haaste. Yleisö ei maksa "festariruoasta" mitä vain, tai näin uskoo ainakin Sami Rounela luumäkeläisestä pitopalveluyritys Palasta ja Painikkeesta. Luumäkeläiset vastaavat Imatran ajojen leirintäalueen ravintolasta. Rounela myöntää, että ensimmäistä kertaa tällaista ravintolatelttaa pidetään kokeilu- ja opettelumielessä. Tuoton tai tuloksen arviointi etukäteen on hänen mukaansa lähes mahdotonta. — Emme lähde mitään kunnon festarihintoja laittamaan. Tärkeintä on pitää kuluttajat tyytyväisinä, Rounela sanoo. Imatran ajojen ruokapuolen pääyhteistyökumppani Apettas on varautunut tuhansiin asiakkaisiin. Lappeenrantalaisen yrityksen omistaja Esa Keskisaarella on selkeä strategia hinnoitteluun. — Pyritään myymään määriä, ja tehdään niistä tulos. Pidetään hinnat aika konservatiivisina, mutta kuitenkin niin, että mennään laatu edellä. Ruokatarjonnassa Apettasin erikoisuutena on merilohikeitto, Palalla ja Painikkeella annoksia tehdään kokonaisesta possusta. Go90´s -festivaaleilla herkutellaan muun muassa julkkiskokki Akseli Herlevin suunnittelemilla hodareilla.

