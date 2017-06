Uutinen

Etelä-Saimaa: Lemillä, Savitaipaleella ja Lappeenrannan alueella perjantaina iltapäivällä sähkökatkoja – jopa tuhannet olleet hetkellisesti ilman sähköä Lappeenrannan Energiaverkkojen toimialueella on ollut tänään perjantaina enimmillään 600 asiakasta ilman sähköä. Häiriö on vaikuttanut tuhansien asiakkaiden sähkönjakeluun. Puuskaisen tuulen aiheuttamia sähkökatkoja on ilmennyt Lemillä, Savitaipaleella ja Lappeenrannan alueella, kerrotaan yhtiön tiedotteessa. — Vikoja korjataan sitä mukaa, kun niitä ilmenee, kertoo tiedottaja Kirsi Ojapelto. Energiaverkkojen käyttökeskuksesta arvioidaan, että katkoja saattaa ilmenta päivän aikana vielä lisää, mikäli puuskainen tuuli jatkuu. Energiaverkot on varautunut vikojen korjaukseen ja resurssien lisäämiseen illaksi viankorjauksia varten. Myös asiakaspalvelua on tehostettu. Lue koko uutinen:

