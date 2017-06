Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Agility Urheilijat ponnistaa omasta hallistaan talvilämpimän, yli 100 000 euron remontti alkaa pian Lappeenrannan Agility Urheilijoiden pitkäaikainen tavoite toteutuu pian. Seura rakensi täysimittaisen agilityhallin omin voimin Lappeenrantaan vuonna 2009. Hallitila rakennettiin alun perin tarkoituksella lämmittämättömäksi, jotta investointiin otettu pankkilaina pysyi kohtuullisena, noin 250 000 eurossa. Alusta asti seuran suunnitelmana oli, että joskus hallista tehdään vielä talvilämmin. Sen aika on nyt tullut. Heinäkuun toisella viikolla alkaa remontti, jossa 57 metriä pitkään ja 21 metriä leveään halliin rakennetaan sisäkatto, eristykset, ikkunat vaihdetaan monikerroksisiin ja sinne asennetaan kaksi ilmalämpöpumppua. — Olemme harjoitelleet hallin pitämistä vähän alle kymmenen vuotta. Nyt katsoimme, että on hetki, jolloin pystymme tekemään halliin lämmityksen, LAU:n puheenjohtaja Jerkko Mäkelä kertoo. Lämmittämättömyys on koetellut paitsi hallin rakenteita myös siellä agilityä harrastavia. Mäkelä muistuttaa, että agilitykoirat ovat urheilijoita siinä missä ihmisetkin. — 15 asteen pakkasessa harjoittelu tuntuu koirissakin, vaikka tilamme onkin lumeton ja tuuleton. Jälleen seuran oma investointi Remontin hinta nousee yli sadan tuhannen euron, jonka seura kattaa pankkilainalla. — Tämän kokoiselle seuralle remontti on satsaus, jota seuralaiset maksavat takaisin seuraavien kymmenien vuosien aikana. Hallia rakennettaessa sen rungon ja seinät pystytti hallitoimittaja, mutta käytännössä kaiken muun uurasti valmiiksi seuraväki itse. Nyt alkavan remontin seura ostaa lähes kokonaan ulkoa. — Nyt emme oleta, että seuralaiset tekevät mahdottomia talkoomääriä, joita tehtiin hallia rakentaessa. Teemme itse vain joitakin ihan pieniä juttuja, lähinnä siivoukseen liittyviä asioita. Julkista tukea seura ei remonttiin saa, kuten ei saanut rakennusvaiheessakaan. Molemmilla kerroilla seura toki keskusteli asiasta kaupungin kanssa. — Ensimmäinen kerta kaatui virkamiesten haluttomuuteen. Tämän kerran ongelma on se, että tällaiseen perusparannukseen osoitettavaa tukimuotoa ei löytynyt. Mäkelän mukaan julkishallinnon suhtautuminen agilityyn on muuttunut yleisesti Suomessa selkeästi sitten LAU:n hallin valmistumisen. Nykyisin agilityhallien perustamishankkeisiin on mahdollista saada valtionapua. — Nykyisin agilityhallit katsotaan liikunta- ja urheilurakentamiseksi. Ennen omaa hallia LAU:n väkeä heiteltiin harrastamaan paikasta toiseen, minkä vuoksi seuratoiminta ei ollut kovin pitkäjänteistä. — Oma halli on tarkoittanut sitä, että olemme voineet kasvaa ja tehdä asioita ammattimaisemmin. Hallin edellinen perusparannusprojekti oli vuonna 2014, kun sinne asennettiin tuliterä tekonurmimatto. Sitä ennen maapohjaa oli vuodesta 2010 alkaen peittänyt Lappeenrannan Amiksen kentältä poistunut tekonurmi, joka jätettiin tarkoituksella uuden alle. — Se oli meidän oma innovaatiomme. Vanhasta matosta saimme joustopohjan ja eristyksen. Se on ollut todella hyvä ratkaisu. Hallin käyttöaste pysynyt korkeana Puheenjohtaja Jerkko Mäkelän mukaan Lappeenrannasta katsoen lähin Lappeenrannan Agility Urheilijoiden kotikenttää vastaava täysimittainen ja lämmin agilityhalli löytyy pääkaupunkiseudulta. LAU:n harrastusolosuhteet paranevat huippuhyviksi, kun hallin eristys- ja lämmitysremontti valmistuu syyskuun alkupuolella. — Toivottavasti se tuo meille lisää harrastajia, kouluttajia ja menestystä valtakunnallisessa kilpailussa. LAU:ssa on noin 250 jäsentä, joista aktiiviharrastajia on noin 150—160. Mäkelä kertoo seuran olevan onnellinen siitä, että oman hallin käyttöaste on ollut korkea koko sen olemassaolon ajan. — Se on ylittänyt jo tähän mennessä kaikki ennakkolaskelmamme. Seuran omat harrastajat ovat luonnollisesti etusijalla, kun harjoitusvuoroja jaetaan. Siitä huolimatta aikojen saatossa halliin on mahtunut treenaajia koko Kaakkois-Suomen alueelta, varsinkin viikonloppuisin. — Tilanteemme on sikäli harvinainen, että joudumme myymään ei oota käytännössä koko ajan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/30/Lappeenrannan%20Agility%20Urheilijat%20ponnistaa%20omasta%20hallistaan%20talvil%C3%A4mpim%C3%A4n%2C%20yli%20100%E2%80%89000%20euron%20remontti%20alkaa%20pian/2017122416961/4