Etelä-Saimaa: Itä–Länteen tulija, huomioi nämä asiat Vessat Itä–Länsi -tapahtuman yleisövessat sijaitsevat D-katsomon takana, jäähallilla ja huoltotien varressa päätykatsomon sivustalla. Vessoihin on opastekyltit. Löytötavarat Stadionin alueella on löytötavarapiste, joka on auki tapahtuman aikana. Tämän jälkeen löytötavarat siirretään Imatran poliisiasemalle, Tainionkoskentie 70:ään. Puhelin 029 541 4641. Ensiapu Stadionilla on Suomen Punaisen paikallisosaston ensiapupiste. Anniskelu Tapahtuma-alueella myydään kahvia, virvokkeita, makkaraa, makeisia ja lounasta. Alkoholin myynti, tarjoilu ja nauttiminen on sallittu vain anniskelualueeksi merkityillä alueella. Kaikki stadionin myyntipisteet eivät hyväksy pankki- ja luottokortteja, joten kannattaa varata käteistä mukaan. Tupakointi Tupakoiminen on sallittu merkityillä alueilla. Tupakointi katsomossa on kielletty. Lemmikit Koirien tuominen tapahtuma-alueelle on kielletty Lue koko uutinen:

