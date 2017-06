Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran ysärifestarit pyörähtivät käyntiin rauhallisesti — illan pääesiintyjiä odotettiin innolla Imatra Go90´s -festivaalit käynnistyivät alkuillasta Virranpuistossa. Yleisöryntäystä ei ollut ainakaan vielä havaittavissa, mutta ihmisiä valui paikalle tasaisen varmaan tahtiin. Ensimmäisen esiintyjän, 2. maanantain, aloittaessa muutamia tanssiaskeliakin alkoi näkyä. Ysärimusiikki kiinnostaa Imatralla nostalgisuutensa takia. — Ysärimusiikkia on kuunneltu ihan pienestä asti, se on parempaa kuin uusi musiikki, kommentoi ruokolahtelainen Jaro Pantsar. Eniten Jaro ja hänen kaverinsa Jesse Haakana odottivat illalta Raptorin tai Cascadan keikkaa. Nuoret miehet odottivat innolla näkevänsä harvakseltaan viime vuosikymmeninä esiintyneen Raptorin ensimmäistä kertaa livenä. Myös imatralainen Birgitta Ruuskanen kertoi nostalgisuuden olevan se juttu. — Ysärimusiikki kiinnostaa, koska se oli pinnalla kun oltiin nuoria. Se on myös menevää, vähän eri tavalla kuin nykypäivän musiikki. Ruuskanen odotti myös kovasti Raptorin ja Cascadan keikkoja, mutta sanoi festareilla olevan monia muitakin hyviä esiintyjiä. Lue koko uutinen:

