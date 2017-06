Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran keskusasemalla käyttöön kännykkämaksulliset vessat, syynä ilkivalta Imatran keskusasemarakennuksen kiinteistössä on käynnissä toukokuussa alkanut viemärijärjestelmän uusiminen. — Viemärijärjestelmän uusiminen on jaettu kolmeen vaiheeseen, ja nyt ollaan ensimmäisessä vaiheessa, johon kuuluu muunmuassa pohjaviemäreiden pinnoitus, kertoo Keskusaseman kiinteistön hallituksen puheenjohtaja Markku Salo. Viemäriremontin kustannusarvio on noin 500 000 euroa, ja ensimmäinen vaihe saadaan päätökseen lähiviikkojen aikana. Remontti ei herätä suurta huomiota tai näy liiemmin junamatkustajille. Kuitenkin yksi tärkeä palvelu on puuttunut: Yleisö-wc:t ovat olleet pois käytöstä ilkivallan takia. Matkustajat on ohjattu käyttämään aseman kahvilan vessaa. — Uusitut ja korjatut yleiset vessat saadaan perjantaina käyttöön, sopivasti Itä-Länsi ottelua varten. kertoo isännöitsijä Anu Raikaslehto. Vessoissa on myös uudet lukitussysteemit. — Vessojen ovissa on omat puhelinnumerot, joihin soittamalla lukko aukeaa. Puhelulle hintaa tulee euron verran. Turvallisuutta lisätään Viemärijärjestelmän remontti on laaja operaatio, ja se on vaikuttanut kiinteistöyhtiön vuokralaisiin. Remontin jatkumisen tarkkaa aikataulua ei ole vielä tiedossa. Kiinteistössä toimivan Hius-salonki Arliskan yrittäjä Arja Putkonen on joutunut suunnittelemaan töitään osin remontin ehdoilla. Vedet ovat olleet kiinteistöstä pari kertaa poikki. Remontin vuoksi myös lämmitys on ollut pois päältä. — Kesä on ollut viileä ja työskennellessä on tullut vilu. Kylmimmillään liikkeessä on ollut Putkosen mukaan kesäkuussa 14 astetta. Hän sai liikkeeseen kiinteistöltä lämpöpuhaltimet, jotka vietiin kuitenkin pois. — Lämmitän liikettä hiusten kupukuivaajilla, Putkonen nauraa. Myös kiinteistön turvallisuuspuolta kehitetään. — Kiinteistössä on tehty toistuvasti ilkivaltaa. Asemalaiturilta on rikottu ulkovaippalevyjä, jotka uusitaan myös. Maaliskuussa rikottiin keskusaseman hissit. – Hissiä potkittiin ja painonapit hajoitettiin käyttökelvottomaksi. Nyt hissi on uusittu ja sen sisälle on tulossa kamera, Anu Raikaslehto sanoo. Salon mukaan täsmävartiointi lisää keskusaseman turvallisuutta. Sen lisäksi asemalle lisätään ja päivitetään kameravalvontaa. Lue koko uutinen:

