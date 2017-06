Uutinen

Etelä-Saimaa: Ilmatieteen laitokselta varoitus kovasta tuulesta myös Etelä-Karjalaan Ilmatieteen laitos on antanut perjantaille varoituksen kovasta tuulesta lähes koko Etelä-Suomeen. Varoitus on voimassa myös Etelä-Karjalassa. Ilmatieteen laitoksen tuulivaroitus Etelä-Karjalassa on voimassa iltakymmeneen saakka. Idän ja koillisen välinen tuuli on voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa voi olla enimmillään 15 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille on voimassa perjantaina aikana. Viikonlopulle tuulivaroitusta ei enää ole. Perjantaiksi Etelä-Karjalaan ennustetaan lämmintä iltaa. Lämpötilan ennustetaan olevan noin 19 asteen paikkeilla. Lue koko uutinen:

