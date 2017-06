Uutinen

Etelä-Saimaa: IPV:n Lauri Kaartokallio on pesäpalloperfektionisti, joka aikoo kaataa Lännen turboahdetulla Ukonniemen stadionilla Lauri Kaartokallio silmäilee juhla-asuun verhottua Ukonniemen stadionia innostuneena. Sunnuntaina samalle kentälle astelevat Suomen parhaat miespesäpalloilijat, yhtenä heistä Imatran Pallo-Veikkojen pikakiituri. Kaartokalliolle, 29, valinta miesten arvo-otteluun on uran toinen. Hän muistaa hyvin, kun asteli taitoa pursunneeseen Lännen pukukoppiin Hyvinkäällä kaksi vuotta sitten. — Hämmennyin katsellessani, että jaahas, ketäs tänne oikeasti tuleekaan. Se on varmasti taas hieno kokemus. Tällä kertaa Kaartokallio pukeutuu Idän peliasuun. — Mukava päästä haistelemaan tätä Idän näkökulmaa. Itä–Lännen pelaaminen kotikentällä on hienoa. Todennäköisesti meikäläiselle tulee jokerin rooli, mutta katsotaan nyt, mitä Pitkäsen Eero keksii. Tiedostan, että Itä–Länteenkin meikäläinen pääsi aika puhtaasti sisäpelillisillä näytöillä. Ukonniemen stadion valmistui kaksi vuotta sitten. Itä—Länttä varten sitä on jykevöitetty siirtokatsomoilla, jotka nostavat katsojakapasiteetin noin 5 000:een. — Puhuimme viikolla treenien jälkeen, että olisi hienoa, kun stadionin katsomo jatkuisi aina lähelle kolmospuolen päätyä. Viimeistään nyt Ukonniemi on lähellä Suomen hienoimman pesäpallostadionin titteliä. Pesäpalloileva ja opettava perheenisä Kaartokallio on kuluvan kauden sisäpelisuorituksiinsa tyytyväinen, vaikka pesäpallon suhteen perfektionistina vaatiikin itseltään virheettömyyttä. Iän ja elämänkokemuksen karttuessa suhde pesäpalloiluun on kuitenkin muuttunut armollisemmaksi. — Superpesiksen taso on niin kova, että pitää ymmärtää muidenkin pelaavan hyvin. Joskus epäonnistuminen on sitä, että hyvän suorituksen jälkeen kaveri tekee vastasuorituksen vielä paremmin. Kaartokallion vahvuuksia on nopeuden lisäksi laaja lyöntivalikoima. Ratkaisuvaihtoehtojen määrä ja niiden korkea onnistumisprosentti on seurausta tunnollisesta harjoittelusta. — Varmaan puhutaan useista kymmenistä tuhansista toistoista, jos ei sadoista tuhansista, koko urani ajalta. Talven aikana lyön palloa aika paljon pressuun Lahden suurhallissa, kun pääsen treenaamaan Lahden Mailaveikkojen kanssa. Se on matkamiehen arkea. Kaartokallio on opiskellut kärkietenijän rooliaan tutkimalla, miten muut saman roolin huippupelaajat lyövät ja etenevät. — Tiedostan, että en ole enää mikään junnu. Olen tehnyt pesäpalloa jo aika paljon, minkä vuoksi tekemiseeni on tullut jo jonkinnäköinen rutiinitaso. Täksi kaudeksi IPV:n leipiin siirtyminen sopi Kaartokallion elämäntilanteeseen. Hän toimii Lahden yhteiskoulussa liikunnan lehtorina. Matka Etelä-Karjalasta kotiin hujahtaa tarvittaessa varsin nopeasti. Tosin tällä hetkellä Kaartokallio asuu perheineen väliaikaisesti Lappeenrannassa. — Ennen olin ehkä analyyttisempi harjoittelija kuin nykyisin, kun analysointiin oli enemmän aikaa. Nyt on siviilityö ja perheessä parivuotias poika, eli ylimääräistä aikaa ei juuri ole. Urheileva perheenisä myöntää, että tiiviin arjen järjestely ei ole aina helppoa. — Se on kivaa aikaa, kun voin olla pojan kanssa kotona. Silloin ajatuksetkin pääsevät huilaamaan pesäpallon pelaamisesta. IPV:n härkäviikot alkavat Itä-Lännen jälkeen IPV ryskyttää runkosarjan loput 11 otteluaan 24 päivässä. Edessä on pelaajien kroppaa ja päätä testaavat viikot varsinkin Kaartokallion kaltaiselle kärkietenijälle, joka juoksee paljon ja kovaa. — Täytyy pyrkiä tekemään kaikki palauttavat huolellisesti. Jossain välissä pitää myös ehtiä harjoitella fysiikkaa. Kun kroppa on kunnossa, mielikin toimii paremmin. IPV kohtaa vielä kaikki tärkeimmät vastustajansa. — Jokaisella ottelulla on tosi iso merkitys alkusarjan loppusijoituksellemme. Olemme ihan hyvin kiinni runkosarjan tavoitteessamme, joka on 11. sija. Meidän pitää saada ulkopelimme vielä tiiviimmäksi, koska siihen pelin täytyy nojata. Tasaisuus pitää löytää. Sunnuntaina kenttä täynnä tuttuja Kaksi vuotta sitten Hyvinkäällä Lauri Kaartokallio juhli arvo-ottelun voittajana Lännen riveissä. Itse pelistä hän ei muista enää juuri mitään. — Sen kuitenkin muistan aina, kun voitimme ja pääsin nostamaan pokaalia muiden kanssa. Kokemuksena se oli älyttömän kiva ja menee urani huippuhetkien joukkoon. Arvo-otteludebyytti jännitti Kaartokalliota paljon. Viikonlopun aikana hän vietti aikaa paljon Vimpelin Vedosta mukaan valittujen pelaajien kanssa, joista sunnuntaina vastapuolelle astelevat Sami Haapakoski, Severi Lassila ja Henri Puputti. — Oli hienoa tutustua silloin vähän enemmän heihinkin. Siinä heistä tuli vähän eri kuva kuin minkä peleissä kentällä saa. Tämän vuoden arvo-ottelijoista Kaartokallio tuntee hyvin muun muassa lyöjätykki Jukka-Pekka Vainionpään, Tuomas Jussilan ja Topi Kososen, joiden kanssa hän voitti SM-pronssia Pattijoen riveissä vuonna 2012. Kosonen on Lappeenrannan Pesä Ysien kasvatti, jonka ura huippulukkariksi kulki myös IPV:n kautta. Kaartokallio ymmärtää hyvin, miten erityinen sunnuntain Itä—Länsi siksi on hyvälle ystävälleen. Mikä tekee Kososesta niin vahvan pelaajan? — Topi on tosi esimerkillinen kaikessa, mitä hän tekee. Hän on hyvä ihminen kaikin puolin. Pelaajana hän treenaa ja hoitaa kaikki hommat ammattimaisesti, on taitava ja osaa analysoida peliä. Joukkueessa hän on johtajatyyppi. Lue koko uutinen:

