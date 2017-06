Uutinen

Etelä-Saimaa: Huvilakuljetuksen matkaan tulikin mutkia, Uukuniemen sijasta se oli perjantaina vasta Simpeleellä — erikoiskuljetus vaikeuttaa liikennettä tänä iltana Kuutostiellä Simpeleeltä pohjoiseen Erikoiskuljetus sulkee ajoittain Kuutostien liikennettä Simpeleeltä pohjoiseen perjantai-illasta alkaen. Liikenteenohjausta on myös yön ja aamun aikana Uukuniementiellä. Lappeenrannasta Uukuniemelle on siirretty suurella organisaatiolla kahden yön aikana 11 metriä leveää huvilaa. Sen piti olla määränpäässä perjantaiaamuna, mutta oli sen sijaan iltapäivällä vielä Simpeleellä. Huvilan omistajan, Etelä-Karjalassa asuvan yksityishenkilön mukaan kuljetuksessa oli epäonnea Vuoksenniskan kapeilla väylillä. Turun tieliikennekeskuksesta kerrottiin tänään iltapäivällä, että erikoiskuljetuksen matka jatkuu jossain vaiheessa perjantai-illan aikana. Yksi ongelma on vielä siltatyömaa Parikkalan Rautalahdella. Paikalla on käytössä vain yksi ajokaista ja väylä on kapea kaiteineen. Paikalle asennetaan apusilta, jolla saadaan sillan kansi korotettua kaidetta ylemmäksi. Apusillan asennus vielä lisäaikaa, mikä myös myöhästyttää kuljetuksen perillepääsyä. — Nosturit ovat olleet perjantaiaamusta saakka valmiina Pyhäjärven rannassa Tokkarissa. Niillä on aika kova tuntiliksa, kommentoi huvilan omistaja. Nosturit siirtävät huvilan tukkilautalle, jolla rakennus viedään perille mökkirantaan. Sinne erikoiskuljetus ei tien kapeuden takia pääse. Huvila siirretään yli toistasataa kilometriä pohjoiseen, koska se sijaitsee Lappeenrannassa rakennuskieltoalueella. Uudehkolle rakennukselle on jo luvat ja rakennuspohja valmiina Uukuniemellä, jossa se syrjäyttää vanhan mökin. Pysähtyvätkö kuljetuskustannukset 50 000 euroon? — En tiedä, vastaa huvilan omistaja. Uukuniemellä on lauantaina normaalia enemmän liikennettä Uukuniemi-juhlien takia. Lue koko uutinen:

