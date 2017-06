Uutinen

Etelä-Saimaa: Blue White Eagle jäi sumppuun Saimaalle — "Laivan maine on kai niin huono" Blue White Eagle -aluksen matkaan saamiseksi tehtiin kaikki mahdollinen. Stella Polaris -yhtiön toimitusjohtaja Seppo Karvinen on harmissaan, kun laivakaupat Lappeenrannan ympäristötoimen kanssa piti lopulta perua. — Viimeinen niitti oli Virosta 21. kesäkuuta tullut ilmoitus. Narvajoki on kuulemma työntänyt niin paljon hiekkaa joen suulle, ettei laivalla olisi päässyt läpi, Karvinen kertoo. Rauhan satamassa Joutsenossa lojuneen aluksen piti saada uusi elämä ravintolalaivana Narvassa. Asiasta oli sovittu kaupungin edustajien kanssa, eikä rajavartiostollakaan ollut huomautettavaa. — Tämä oli pettymys heillekin. Narvan kaupunki aikoo hakea EU:n avustusta hiekkapatjan poistamiseksi ja joen saamiseksi taas liikennöitävään kuntoon. Väylän avaamiseen voi pahimmassa tapauksessa mennä vuosia. Kanava oli liian pieni hinaukseen Narvajoelle pääsy oli vain yksi monista hankaluuksista. Viranomaisten kanssa keskusteltaessa ei löytynyt ratkaisua, jolla alus olisi saatu nykykunnossaan läpi Saimaan kanavan. Blue White Eagle on tällä hetkellä rekisteröity proomuksi, eli se olisi tarvinnut yhden hinaajan eteensä ja toisen peräänsä jarruksi. Alusyhdistelmästä olisi tullut liian suuri 83,6 metrin pituisiin sulkuihin. Koska laiva oli katsastamatta, Trafi ei myöntänyt lupaa sen omien koneiden käyttöön. Ratkaisuksi kaavailtiin pienikokoisempaa työntöhinaajaa. — Työntöhinaaja olisi löytynyt Pietarista, mutta sen komentosillan korkeus ylitti kuusi metriä, eikä se siksi voinut toimia kanavalla. Telakoilta ei löytynyt laituripaikkaa Viimeisenä vaihtoehtona tutkittiin laivan korjaamista liikennöitävään kuntoon jossain Saimaan telakalla. Karvinen oli yhteydessä kolmeen eri telakkaan, mutta mistään niistä ei löytynyt laituripaikkaa ensi talvikaudeksi. — Laivan maine on kai niin huono. Karvinen toivoo, että alukselle löytyisi kunnostaja jostain päin Saimaata. Hän on valmis antamaan kaiken keräämänsä tiedon uuden omistajan käyttöön. — Aluksesta saisi vielä hyvän kahvilalaivan. Kannet ovat yhä kunnossa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/30/Blue%20White%20Eagle%20j%C3%A4i%20sumppuun%20Saimaalle%20%E2%80%94%20%22Laivan%20maine%20on%20kai%20niin%20huono%22/2017122420084/4