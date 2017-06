Uutinen

Etelä-Saimaa: Yli 12 000 kirjoitettua reseptiä, 14 vaihtuvaa kollegaa — terveyskeskuslääkärin vuosi on kiirettä täynnä Sari Hänninen työskentelee terveyskeskuslääkärinä Ruokolahden hyvinvointiasemalla. Hän kantaa huolta erityisesti vanhojen ihmisten hoidon tulevaisuudesta. — Monisairas vanhus on raskas hoidettava. Tosin monisairaita on Hännisen mukaan paljon muitakin kuin vanhuksia: esimerkiksi diabetesta sairastavat, psyykkisesti sairaat ja päihdeongelmaiset. Jo nyt esimerkiksi Ruokolahdelle on ollut vaikea löytää pysyviä lääkäreitä. Hännisen mukaan ongelma on se, että nuoret lääkärit eivät halua muuttaa pienelle paikkakunnalle, jos sinne ei ole mitään sidoksia. Myöskin kollegojen puute katsotaan miinukseksi, sillä aloittelevat lääkärit tarvitsevat kokeneempien kollegojen tukea. — Kuluneen reilun vuoden aikana minulla on ollut kollegana 14 vaihtuvaa sijaista. Hännistä epäilyttää tuleva sosiaali- ja terveysuudistus, ja se, että sen myötä lääkäristä tulee enemmän konsultti kuin lääkäri. — Jatkuvasti kysytään monia asioita ja lääkäriä konsultoidaan paljon. Se on hyvä asia, mutta toisaalta se vie aikaa potilastyöltä. Aikaa potilaan kohtaamiseen on yhä vähemmän, yli 20 vuotta lääkärinä toiminut Hänninen kertoo. 12 800 reseptiä Hänninen laskee, että viime vuonna hän kirjoitti yhteensä 12 800 reseptiä. Yhdelle lääkärille se on valtava määrä, vaikka reseptejä kirjoitetaankin sähköisesti eikä potilaita ole aina pakko nähdä ennen reseptin kirjoittamista. Käytännössä tällä hetkellä ainoana virkalääkärinä toimiva Hänninen ehtii hoitaa vain raskaimmat, pitkäaikaiset potilaat. Päivystystyyppiset, kevyemmät sairastamiset ovat muun henkilökunnan tai sijaisten vastuulla. Hännisen mukaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on tehnyt kuitenkin hyvää kehitystyötä kuluneina vuosina. — Lisäksi meillä on hyvä työyhteisö, joka puhaltaa yhteen hiileen. Potilas on se henkilö, jonka eteen kaikki tekevät yhdessä työtä. Hänen mukaansa esimerkiksi yhteisen tietojärjestelmän käyttäminen on helpottanut työtä merkittävästi. Samoin hoitoketjut toimivat hänen mukaansa hyvin. — En haluaisi vaihtaa työtäni mihinkään toiseen. Nautin terveyskeskuslääkärin työn monipuolisuudesta. Millainen kokemus sinulla on potilastyöstä? Onko potilaan kohtaamiseen tarpeeksi aikaa? Teemme aiheesta juttua, kerro kokemuksesi meille sähköpostilla uutinen@esaimaa.fi . Lue koko uutinen:

