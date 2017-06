Uutinen

Etelä-Saimaa: Viileys ja tuuli ovat pitäneet järvien levät kurissa Viime viikkojen viileässä ja epävakaisessa säässä on ainakin yksi hyvä puoli: järvien levähaitat ovat pysyneet kurissa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan sinilevästä ei Etelä-Karjalassa ole ollut havaintoja tällä viikolla. Ongelmallisesta Lappeenrannan Haapajärvestä ELY-keskuksella ei ole ajantasaista tietoa. Voimakkaat tuulet ovat myllänneet järvien vettä, mikä on ELY-keskuksen mukaan voinut samentaa vettä ja aiheuttaa esimerkiksi pyydysten likaantumista. Pintaveden lämpötila Kaakkois-Suomen järvissä on kesäkuun loppua lähestyttäessä 15–17 astetta, mikä on 1—3 astetta ajankohdan keskimääräistä vähemmän. Lue koko uutinen:

