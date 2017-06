Uutinen

Etelä-Saimaa: Sähkökatkokset kiusanneet Satamatorin suurmarkkinoita — Kaupunki aliarvioi sähkönkulutuksen Lappeenrannan kansainvälisillä suurmarkkinoilla ja Satamatorin laivaravintoloissa on tänään kärsitty sähkökatkoksista. Tapahtuman yhteyshenkilö Ari Kallas kertoo, että aamulla pisin katkos kesti puolisen tuntia. Sen jälkeen alueella on ollut ainakin yksi lyhyempi katkos. Katkokset ovat olleet kiusallisia. — Pientä harmia tästä on ollut, mutta ei mitään katastrofia Sähköistykset uusittiin keväällä Sähköongelmat johtuvat siitä, että Lappeenrannan kaupunki oli aliarvioinut kansainvälisten suurmarkkinoiden kaltaisten isojen tapahtumisen sähköntarpeen. Kaupunki teki Satamatorille sähköistyksiä keväällä. Silloin alueelle rakennettiin viisi uutta sähköpistettä, joista yhteen kytkettiin sekä ravintolalaivojen että torin tapahtuma-alueen toimijoiden sähköjä. Tämä piste ylikuormittui torstaina, kun markkinoille tulleet myyjät alkoivat kytkeä uuneja ja muita sähkölaitteitaan päälle. Kun ongelma aamulla havaittiin, kuormitusta alettiin hajauttaa, sanoo Lappeenrannan toimitilat -yhtiön sähköinsinööri Antti Pokkinen. Hän uskoo, että jakaminen toimii ainakin väliaikaisratkaisuna, eikä katkoksia enää pitäisi ilmetä. Pokkinen pahoittelee tilannetta. — Tässä oli tapahtunut suunnitteluvaiheessa arviointivirhe. Uusi sähköpiste maksaisi noin 15 000 euroa Pokkinen sanoo, että satamaan kannattaisi ehkä rakentaa yksi uusi kytkentäpiste, jotta ongelmilta vältyttäisiin tulevaisuudessa. Sen rakentamista täytyy kuitenkin harkita tarkasti, sillä satamassa on melko harvoin paljon sähköä vaativia suurtapahtumia. Yhden sähköpisteen rakentaminen maksaisi maatöineen todennäköisesti noin 15 000 euroa. Markkinatapahtuman yhteyshenkilö Ari Kallas sanoo, että ongelmista huolimatta kaupungin keväällä tekemät sähköistykset ovat parantaneet torin tilannetta huomattavasti aiemmasta. Lue koko uutinen:

