Etelä-Saimaa: Rauhan aavelaivan taru jatkuu, Blue White Eaglen myynti Stella Polarikselle peruuntuu Joutsenon Rauhan satamassa vuosia lojuneen Blue White Eagle -aluksen myynti peruuntuu. Stella Polaris -yhtiö on ilmoittanut peruvansa aluksen kaupan. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päätti toukokuun lopulla, tarjouskilpailun jälkeen, myydä aluksen Stella Polarikselle. Pääsyynä peruuntumiselle on Viron Narvajoen suulle ilmestynyt hiekkapakka. Virosta ilmoitettiin 21. kesäkuuta, että joen suuhun ilmestynyt hiekkapakka estää yhtiön suunnitelman toteuttamisen. Stella Polariksen toimitusjohtaja Seppo Karvinen kertoo, että yhtiö ei ole myöskään saanut lupaa laivan siirtoon Saimaan kanavan kautta. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta joutuu päättämään kaupan purkamisesta ja käynnistämään jatkotoimet. Aikataulu tarkentuu myöhemmin. Lautakunta pitää aluksen myynnin takia ylimääräisen kokouksen, todennäköisesti 11. heinäkuuta. Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen pitää myynnin peruuntumista pettymyksenä. Hänen mukaansa nyt ei auta muu kun lähteä etsimään uutta kumppania. Aluksi myynti perustui jätelain pykälään 130 sekä ympäristölautakunnan vajaan kahden vuoden takaiseen päätökseen, jossa jossa teettämisuhka määrättiin pantavaksi täytäntöön. Nyt tehty myyntiyritys oli päätöksen täytäntöön panoa. Blue White Eaglen omistaa Niocon-yhtiön konkurssipesä. Niocon haettiin konkurssiin kesäkuun alussa. Konkurssipesää hoitaa Asianajotoimisto Tuomaala & Co Helsingistä. Lue koko uutinen:

