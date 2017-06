Uutinen

Etelä-Saimaa: Raptori esiintyy Imatralla — ysäriboomi houkutti ennenaikaiseen comebackiin Siitä on jo reilusti yli neljännesvuosisata, kun kolmen nuoren hyvinkääläismiehen perustama yhtye survoi hip hopin ja eurodancen tehosekoittimeen käynnistäen suomalaisen rap-vallankumouksen. Häpeilemättömän alatyyliset riimittelyt ja genrerajoja rikkonut musiikkityyli eivät olleet kaikkien mieleen. Äidit olivat kauhuissaan ja rap-puristit raivosivat, mutta Raptorin myllyä ei pysäyttänyt mikään: levyt myivät kuin häkä ja vientiä riitti myös keikkarintamalla. Pari vuotta kullanvuolentaa kuitenkin riitti, eikä kolmikosta kuultu ennen vuosituhannen vaihdetta. Kolmannen levyn jälkeen laskeutui uusi hiljaisuus. Nyt kukkahattutätien painajainen palaa esiintymislavoille, ainakin hetkeksi. — Paluumme on käsittääkseni useimmille iloinen yllätys ja kaikille muille suuri riesa, trion kosketinsoittaja Ismo "Izmo" Heikkilä naureskelee. Ennenaikainen comeback Tiedossa on surffailua ysäriboomin aallonharjalla neljän konsertin verran. Sekin on enemmän, mitä Raptori lupasi edellisen paluukiertueensa yhteydessä seitsemän vuotta sitten. Silloin puhuttiin comebackista kymmenen vuoden välein. Aikakone tekee hätälaskun kolme vuotta etuajassa. — Kymmenen vuotta voi tuntua pitkältä ajalta, kun ei ole enää nuori. Osalla meistä saattaa olla jo orastavia dementian oireitakin, Heikkilä naureskelee. Heikkilä ei ole yllättynyt siitä, että 90-luvun musiikki villiinnyttää nyt vanhoja ja nuoria. Kokivathan 70- ja 80-lukukin saman nostalgia-aallon. Raptorin hemmoille tämä sopii enemmän kuin hyvin. Onhan yhtye on vihjaillut rahan olleen suurin syy paluulleen. — Pankkitilini hieroo virtuaalisia käsiään, kun ajattelen tätä ysäriboomia. On tietysti mahtavaa, että 90-luvun camp-estetiikka vyölaukkuineen on tullut takaisin. Saunailta kerran vuodessa Uutta musiikkia Raptori ei rahan houkutuksista huolimatta suunnittele levyttävänsä. Vallankumoustyön hedelmistä riittää nautittavaa ilmankin. — Suhtautuminen musiikkiimme on nykyisin myötämielisempää. Nuorempi sukupolvi ymmärtää, että olimme uranuurtajia. Raptorin jäsenet eivät ole musiikin ulkopuolella paljonkaan tekemisissä. Korkeintaan kerran vuodessa pidetään saunailta, jossa verestetään vanhoja muistoja. Jos trio kuitenkin pyörtäisi lopettamispäätöksensä ja palaisi studioon, olisivatko biisien sanoitukset edelleen yhtä roiseja kuin bändin kulta-aikoina? — Tuskin. Eivätköhän sanoitukset koskettelisi lähinnä geriatrisia ongelmia, Heikkilä veistelee. Raptori Imatra Go 90's -festivaalilla huomenna kello 21.

