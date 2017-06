Uutinen

Etelä-Saimaa: Rakuunamäen pumppuhuone alkaa kohentua ulkopuolelta — valtio antoi remonttiin perinnerakennuksen hoitotukea Vanha pumppuhuone ei rempota enää unohduksissa Lappeenrannan Rakuunamäen rannassa. Sen vieressä on työmaakoppi: rakennuksen kunnostus on alkanut. Pumppuhuone rakennettiin Rakuunamäen varuskunnan vesihuoltoa varten vuonna 1892. Nykyisin se on kaavalla suojeltu rakennus ja Lappeenrannan kaupungin omistuksessa. Rakennusta remontoi Rakuunamäen pumppuhuone -yhdistys, jonka Leirin ja Pallon kaupunginosayhdistys, liikuntajärjestö Saimaan latu ja rakennusmestari Sakari Karjalainen perustivat viime vuonna. Yhdistys aikoo kunnostaa pumppuhuoneen yhteisökäyttöön eli lähiseudun liikkujien palvelupisteeksi ja tapahtumapaikaksi. — Kuningasajatus on lisätä Lappeenrannan ulkoliikuntaa ja rantaraitin käyttöä, yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Sirkiä kertoo. Aluksi ulkopuoli kuntoon Pallosta Skinnarilaan rakennettu rantaraitti menee pumppuhuoneen sivuitse. Se toi pumppuhuoneen esiin Rakuunamäen puistoalueen puskista, joiden keskellä rakennus rapistui autiona vuosikymmeniä. Yhdistyksellä on pumppuhuoneen remontissa välitavoite. — Ensin laitetaan ulkopuoli kuntoon, sitten katsotaan, miten saadaan palvelupuolta sisälle, Sirkiä sanoo. Ulkoremonttiin kuuluu muun muassa ikkunoiden ja ovien vaihto, katon uusiminen ainakin osittain ja terassin teko. Tarkoitus on saada työt tehdyksi syksyyn mennessä. Kaksi kymppitonnin avustusta Pumppuhuoneen kunnostukseen tuli äskettäin 10 000 euron valtionavustus. Kaakkois-Suomen ELY-keskus myönsi sen rakennusperinnön hoitotukena. Aiemmin tänä vuonna yhdistys sai remonttiin kymppitonnin myös Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiöltä. Sirkiän mukaan avustukset kattavat vain pienen osan kunnostuksen kuluista. Niiden kokonaiskustannusarvio on 98 000 euroa, mistä ulkoremontin osuus on puolet. — Talkootyönä on tehty hommia, tavarapuolella on ollut lahjoituksia, Sirkiä kertoo. Kaupunki perii pumppuhuoneesta nimellistä 125 euron vuosivuokraa ja vetää sinne Sirkiän mukaan näinä päivinä sähköt. Sisäpalvelut vaatisivat vettä Sisätiloissa on toistaiseksi tehty vasta tyhjennys. Sirkiän mukaan sieltä on viety romppeet pois. Pumppu on paikallaan. — Ajateltiin, että jos pumpusta saisi sinne museaalisen elementin. Aikoinaan pumppu pumppasi Saimaan Sunisenselän vettä ylös Rakuunamäelle. Nykyisin pumppuhuoneeseen ei vettä tule. Se on Sirkiän mukaan ongelma rakennuksen sisätilojen käyttöönotossa. Esimerkiksi kahviotoiminta edellyttäisi muun muassa vessojen rakentamista. — Energialaitoksen mukaan vesijohto maksaisi kymppitonnin. Siihen ei tässä vaiheessa ryhdytä. Sirkiän mukaan yhdistyksellä on kuitenkin kenttäkeittiö, ja ainahan saa bajamajoja yleisötilaisuuksiin. Yhdistyksen vuokrasopimukseen kuuluu myös pumppuhuoneen viereinen rapistunut tenniskenttä. Sirkiän mukaan se ei säily tenniskenttänä.. — Mietitään, mitä kentälle tehdään. Aktiiviliikuntaan tähdätään sielläkin. Lue koko uutinen:

