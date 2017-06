Uutinen

Etelä-Saimaa: Museoautot paahtavat viikonloppuna Saimaan ympäri, matkaan lähtee 270 autokuntaa Vanhat autot ovat tänä viikonloppuna näyttävästi esillä maanteillä, kun Suur-Saimaan ympäriajo ajetaan 25. kerran. Lähtö tapahtuu lauantaina Mikkelistä ja yöpyminen on Imatralla, josta jatketaan sunnuntaina Lappeenrannan kautta takaisin Mikkelin suuntaan. Matkalla suoritetaan erilaisia ajotaitoa testaavia tehtäviä. Vanhojen autojen harrastajia on Veikka Miettisen mukaan vuosi vuodelta enemmän. Suur-Saimaan ympäriajoon ilmoittautui 300 autokuntaa, joista mukaan huolittiin 270. Se on maksimiosallistujamäärä. — Muutama viikko sitten vietettiin museoajoneuvopäivää. Silloin sekä Puruveden ympäriajo Savonlinnan seudulla että Kotkan valtakunnallinen retkeilyajo vetivät parisataa autoa, Veikka Miettinen Etelä-Karjalan vanhat ajoneuvot -yhdistyksestä kertoo. Viikonlopun Suur-Saimaan ympäriajon aikataulu löytyy täältä. Lue koko uutinen:

