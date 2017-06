Uutinen

Etelä-Saimaa: Miksi Pappilanniemen polkujen päällysteeksi valittiin kivituhka? Etelä-Saimaan lukijoita on ihmetyttänyt, miksi Lappeenrannan Pappilanniemen luonnonsuojelualueelle tehdään kivituhkaista polkua, joka on vähemmän luonnonmukainen. Polkuja on myös levennetty, mikä huolettaa lukijoita. Levennysten pelätään vahingoittavan luontoa. Miksi Pappilanniemen luonnonsuojelualueen kuntopolun pinnoitteeksi on valittu kivituhka, Tommi Nakari kaupungin liikuntatoimesta? — Kivituhka on hyvin yleinen pinnoite, jota käytetään muidenkin kaupunkien kuntopolkujen pinnoitteena. Sitä on hyvin saatavilla. Oliko polkujen päällystämiseen muita vaihtoehtoja? — Ei ollut. Purua emme käyttäneet, koska sitä ei saa enää mistään. Aikaisemmin käytimme sahanpurua, koska sitä sai ilmaiseksi Kaukaan tehtaalta. Eikä asfaltti olisi ollut kovin fiksu ratkaisu. Ratkaisiko hinta? — Hinta ei vaikuttanut pinnoitteen valintaan, vaan saatavuus. Millaista hyötyä kivituhkaisesta polusta on? — Helpompi liikkua kuin purupolulla esimerkiksi polkupyörällä liikkuessa. Se myös pysyy helpommin tasaisena ja läpäisee vettä, eikä lainehdi niin kuin puru. Millaista haittaa luonnolle kivituhkainen kuntopolku voi aiheuttaa? — Ei se haittaa luontoa, kiveähän se vain on. Mitä mieltä olet Pappilanniemen kivituhkaisista kuntopoluista, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Kimmo Saarinen? — Pappilanniemen luonnonsuojelualueelle luonnonmukainen pinnoite voisi osua paremmin. Mutta aikaisemmin siellä oli pururata, ja puruhan pikkuhiljaa maatuu, sen elinkaari on lyhyempi kuin kivituhkan. Ihan yhtä luonnoton puru on kuin kivituhka. Miltä alueella näyttää? — Eihän siellä kivalta näytä, rujolta lähinnä. Lempeämpää otetta olisin muutostöiltä toivonut, mutta kun isoilla koneilla on tuhkaa ja lohkaretta teille levitelty niin polun reunapuut ovat monessa kohtaa ottaneet osumaa. Puita on kaatunut ja kaadettu sekä pienempää puuta jyrätty. Onko muutostöistä aiheutuneista vahingoista luonnolle haittaa? — Luonto korjaa vahingot nopeaan tahtiin. Haitta on väliaikainen ja marginaalinen. Luotan siihen, ettei peruuttamatonta tuhoa ole käynyt, mitään olennaista hävinnyt tai paikan luonne muuttunut. Onko kivituhkasta itsestään Pappilanniemen luonnonsuojelualueelle haittaa? — Aineksena se tuskin aiheuttaa mitään haittaa. Mutta nyt aiemman, kapeamman ja luonnonläheisemmän polun sijaan siellä menee tasainen kivituhkapolku. Se ei ihan yhtä hyvin luontaisesti asetu Pappilanniemeen. Muutostyöt toteutettiin monien lintujen pesimäaikana. Ovatko ne häirinneet lintujen pesimärauhaa? — Eivät linnut ole poluilla pesineet ennenkään. Mitä etua kivituhkasta on Pappilanniemelle? — Suurin etu lienee se, että kivituhkaa ei tarvitse uusia tai päivittää niin tiuhaan kuin purua. Pohja siis säilyy hyvänä pidempään. Lenkkeilijän kannalta asia on varmasti mieltymyskysymys. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/29/Miksi%20Pappilanniemen%20polkujen%20p%C3%A4%C3%A4llysteeksi%20valittiin%20kivituhka/2017122412600/4