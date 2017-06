Uutinen

Etelä-Saimaa: Lisäajasta helpotuksen huokaus, sote-uudistuksen siirtyminen ja yhtiöittämispakon poistuminen ilahduttaisi Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalassa huokaistaan helpotuksesta, jos sote-uudistuksen toteutus siirtyy. Myös valinnanvapauteen liittyvän yhtiöittämispakon poistuminen olisi hyvä uutinen. Perjantaina selviää, pitääkö eduskunnan perustuslakivaliokunta maakunta- ja sote-uudistukseen liittyviä lakiesityksiä perustuslainmukaisina vai vaatiiko se niihin muutoksia. Valiokunnan on uumoiltu puuttuvan yhtiöittämispakkoon sekä uudistuksen aikatauluun. — En tiedä yhtään asiantuntijaa, joka olisi ollut sitä mieltä, että näin suuren uudistuksen voisi viedä läpi näin kireällä aikataululla, toteaa Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen. Yhtiöittämisvelvoite pakottaisi Eksoten pilkkomaan yhtiöiksi valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelunsa. Eksote on jo valmistellut sote-pilotteja, joita pitäisi muuttaa, jos yhtiöittämispakosta luovutaan. — Ei missään muussakaan maassa ole velvoitettu julkista sektoria yhtiöittämään toimintaansa. Valinnanvapautta voi toteuttaa ilman sitäkin. Itkonen toteaa, että myös sote-uudistuksen ”suuret ideat” hankintojen, it:n, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kiinteistöjen keskittämisestä takkuavat. Itkonen muistuttaa, että Suomessa on tutkitusti yksi maailman parhaista sote-järjestelmistä. — Ei se ole itsestään tullut eli on kehitetty ennen tätä uudistustakin, ja kehittäminen jatkuu. Itkosen mielestä on tärkeä huolehtia, että lakia noudatetaan. — On erittäin hyvä, että perustuslakivaliokunta estää sellaiset uudistukset, jotka pohjautuvat vain puhtaasti poliittisiin lehmänkauppoihin. Kansalaisillehan näitä uudistuksia tehdään eikä poliitikoille. Tuimala: Kunhan ei palata lähtöruutuun Muutosjohtajan Aija Tuimalan mukaan yhtiöittämispakon poistuminen ja lisäaika helpottaisivat sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamista. Tuimala toivoo, ettei kuitenkaan tarvitsisi palata lähtöruutuun, vaan muutokset hoituisivat täydentävällä lainsäädännöllä. — Kahteen aikaisempaan kaatuneeseen uudistukseen verrattuna tämä on kuitenkin ylivoimaisesti laajin ja syvällisin maakuntarakenteineen ja valinnanvapauksineen. Tuimala arvioi, että maakuntavaalit pystytään järjestämään tammikuussa, jos tarvittavat muutokset lakiin hoituvat marraskuuhun mennessä. Etelä-Karjalaan kuten useimpiin maakuntiin on jo perustettu valmistelutoimielimet uusia maakuntia varten ja ne ovat kokoontuneetkin. — Tämä kaikki valmistelu on maksanut ihan valtavasti. Nyt olisi aika leipoa kakku eikä riidellä enää kuorrutteesta. Ikuisuusprojekti alkaa jo kypsyttää Lappeenrannan kaupunginjohtajan Kimmo Jarvan mukaan kuntajohtajat ovat pitäneet aikataulun venymistä todennäköisenä. — On kuitenkin uumoiltu, että edes maakuntavaalit olisivat aikataulussa, mutta uhkakuvia on nyt niidenkin päällä. Turhautumistakin on ilmassa. Jarvan mukaan sote on imenyt jo vuosia resursseja, ja moni muu kehittämisidea ei ole edennyt. Kaupungin jo toteuttama organisaatiouudistus vie parempaan suuntaan, tule sotea tai ei. Jarva uskoo, ettei uudistus kaadu kokonaan. — Tässä on jo poliittisen järjestelmän uskottavuuskin kyseessä. Uudistuksessa olisi vielä selvitettävää esimerkiksi maakunnan ja kaupunkien roolijaossa. — Kaupungin näkökulmasta kaupungin pitäisi jatkossakin vastata elinvoimasta ja kehittämisestä, maakunta rahoittaisi ja loisi olosuhteita. Lue koko uutinen:

