Lappeenrannan paikallisbusseissa voi matkustaa mobiililipulla maanantaista alkaen

Lappeenrannan paikallisliikenteessä otetaan ensi viikolla käyttöön mobiililippu. Sillä halutaan tukea varsinkin satunnaisesti linja-autolla kulkevia matkustajia. — Waltti-arvolippu on jatkossakin halvin, mutta mobiililipulla maksaminen on aina halvempaa kuin käteisellä maksaminen. Lisäksi mobiililipun käytöllä nopeutetaan maksutapahtumaa linja-autoissa, Lappeenrannan kaupungin joukkoliikennepäällikkö Olli Hirvonen kertoo tiedotteessa. Mobiililippu näytetään kännykästä tai muusta mobiilaitteesta bussin kuljettajalle tai rekisteröidään myyntilaitteelle. Lippu on voimassa 90 minuuttia. Mobiililipun käyttäjän pitää hankkia laitteelleen sovellus. Siihen löytyvät ohjeet kaupungin verkkosivuilta.

