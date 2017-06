Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan joulukatu on tänä vuonna Marian aukiolla Juhannuksesta on kulunut jo melkein viikko, joten on aika kääntää katseet jouluun. Lappeenrannassa on aloitettu joulukadun myyntipaikkojen vuokraus. Joulukatu siirtyy Kauppakadulta Marian aukiolle. Kaupungin tiedotteen mukaan joulukadulle tulee muun muassa satumainen pieni kuusimetsä, jossa on karuselli, pieni juha ja jouluseimi. Lisää suunnitelmia on vireillä. Joulukatu avautuu 7. joulukuuta ja suljetaan tänä vuonna aiempaa lähempänä joulua eli 22. joulukuuta. Joulukadun myyntipaikkojen ja mökkien vuokrauksesta ja muuta markkinoinnista vastaa lappeenrantalainen osuuskunta Otsina. Kaupunki on tehnyt sen kanssa tuotantosopimuksen. Joulukadun kauppiaaksi voi ilmoittautua täällä. Lue koko uutinen:

