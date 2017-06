Uutinen

Etelä-Saimaa: Lakka ja puolukka kukkivat runsaana — mustikasta sadosta keskinkertainen Viileä kevät ja alkukesä ovat myöhästyttäneet myös marjojen kukintaa. Luonnonvarakeskuksen mukaan kukinta on normaalista kesästä parisen viikkoa myöhässä. Kukinnan perusteella mustikasta on odotettavissa keskinkertainen sato, ja marjan pääsato kypsyy eteläisessä Suomessa poimittavaksi heinäkuun puolen välin jälkeen. — Oulun eteläpuolisella alueella mustikka on kukkinut keskinkertaisesti, osassa Pohjois-Karjalaa paikoin runsaasti. Lapin alueella mustikan kukinta on melko heikkoa, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltola. Puolukasta on taas odotettavissa runsas ja suomuuraimesta eli hillasta eli lakasta erittäin runsas sato. Puolukka kukkii tällä hetkellä runsaasti. Suomuuraimen kukkia on havaittu runsaasti tai erittäin runsaasti, etenkin Pohjois-Karjalan ja eteläisen Lapin alueella. Luonnonvarakeskuksen mukaan keskeisen sadonmuodostukseen vaikuttavan tekijän, pölytyksen, onnistumisesta ei vielä ole tietoa. Sääkin vaikuttaa marjasatoon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/29/Lakka%20ja%20puolukka%20kukkivat%20runsaana%20%E2%80%94%20mustikasta%20sadosta%20keskinkertainen/2017522414714/4