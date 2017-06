Uutinen

Etelä-Saimaa: Kylätalkkarin voi kutsua pesemään matot ja kitkemään voikukat Viime viikolla Iikka Luoto aloitti päivänsä ruohonleikkuulla ja meni sen jälkeen hoitamaan asiakkaan ostokset rautakauppaan. Sitten oli vuorossa voikukkien kitkemistä kukkapenkistä. Viikon aikana Luoto pesi myös mattoja ja vei asiakasta kauppaan ja lääkärille. Kaikki työ oli yhtä mieleistä. Lappeenrannan Mälkiän-Kanavansuun asukasyhdistyksen kyläavustaja viihtyy työssään. Myös asiakkaat ovat tyytyväisiä. Omakotivaltaisella alueella erilaiselle avulle on kova kysyntä. — Hienointa tässä on se, että saa auttaa ikääntyvää porukkaa arjen töissä. Luoto aloitti kyläavustajana kesäkuussa. Hänellä on työkokemusta kiinteistöhuollosta ja takana kahden vuoden sapattivapaa. Maakunnassa neljä kylätalkkaria Etelä-Karjalassa kylätalkkareita on Mälkiä-Kanavansuun lisäksi Lauritsalassa, Taipalsaaren kirkonkylällä ja Vehkataipaleella. — Puntalassa päätöstä palkkatuesta odotetaan, ja talkkari on jo valmiiksi katsottuna, Etelä-Karjalan kylät ry:n varapuheenjohtaja Raija Suuronen kertoo. Käytännössä kyläyhdistys hakee palkkatuen TE-toimistosta ja palkkaa työntekijän. Etelä-Karjalan kylät ry antaa taustatukea, opetusta ja ohjausta työnantajuuteen, auttaa työsopimuksen teossa ja hoitaa palkkalaskennan. Kylätalkkarien ajanvarauskirjat ovat melko täynnä niin asiakaskäyntejä kuin kyläyhdistysten omia töitä kuten liikuntapaikkojen ja koirapuistojen ylläpitoa. Suuronen uskoo, että moni kyläyhdistys haluaisi oman talkkarin. Asiakas maksaa palvelusta kymmenen euroa tunti ja matkakulut. Mälkiä-Kanavansuulla palvelun tosin saa viidellä eurolla, ja yhdistys maksaa loput. Kulu kelpaa kotitalousvähennykseen verotuksessa. Palvelu on tarkoitetta kaikille. Talkkari tekee osa-aikatyötä 26 tuntia viikossa. Itsenäinen päivätyö Iikka Luodon mukaan kylätalkkarina on todella hyvä olla. — Ei ole mitään kurjaa työtä. Koko ajan tapaa uusia ihmisiä, ja saa tehdä töitä itsenäisesti. Työtä tehdään päivällä, kun kiinteistöhuollossa joutui usein yötöihin. Talkkari työskentelee yleensä aamukahdeksasta lähtien. Jos asiakkaan tarpeet vaativat muuta, Luoto sovittaa työaikansa töiden mukaan. Kylätalkkarin työssä on eduksi, että Luoto asuu Kanavansuulla. — Kaikki ovat täällä tuttuja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/29/Kyl%C3%A4talkkarin%20voi%20kutsua%20pesem%C3%A4%C3%A4n%20matot%20ja%20kitkem%C3%A4%C3%A4n%20voikukat/2017122393823/4