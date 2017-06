Uutinen

Etelä-Saimaa: Koko päivä lentämistä Lappeenrannassa — tänään vielä harjoitellaan, huomenna Eero Väisänen lentää jo matkustajalennon Zürichiin Lappeenrannan lentokentän kiitorata on tyhjä. Kaikki on valmista Finnairin Airbus-lentokoneen nousua varten. 138-paikkaista lentokonetta ohjaa keravalainen 25-vuotias Eero Väisänen. Väisänen on yksi viidestä kokelaasta, jotka harjoittelivat lentokoneen ohjaamista Lappeenrannassa torstaina. Tälle viisikolle Lappeenrannassa tehdyt koelennot olivat viimeinen harjoittelu tyhjällä lentokoneella ennen matkustajalennoille siirtymistä. — Perjantaina olen miehistössä mukana lennolla Helsingistä Sveitsiin Zürichiin, kertoo Väisänen. Väisänen valmistui Suomen ilmailuopistosta viime vuonna. Helmikuussa hän aloitti Finnairin perämieskurssin, jonka viimeisin vaihe hänelle oli Lappeenrannassa suoritetut koelennot. Ensimmäisen lentonsa hän suoritti kesällä 2014 Malmin lentokentällä Helsingissä. — Muistan tuon lennon erityisen hyvin. Keli oli tuulinen, ja minua jännitti. Lento sujui hyvin — ja märästi. — Jokainen lentäjä saa oman ensimmäisen lentonsa jälkeen kasteen. Niin minäkin, nimittäin vesisaavillisen vettä päähän onnistuneen lennon kunniaksi. Hakijoita syynätään tiukasti Väisänen lensi Finnairin koneen torstaina aamulla Lappeenrantaan. Aikaa siihen meni kahdeksantoista ja puoli minuuttia. Mukana lennolla kouluttajana oli kapteeni Kai Tuomikoski. — Lentäjät ovat pärjänneet hyvin itsenäisesti. Sanallinen ohjeistus silloin tällöin on riittänyt, Tuomikoski kertoo. Finnairin lentäjäksi pääsy ei ole helppoa. Viimeksi kun lentäjiä rekrytoitiin, hakijoita oli noin 2 200 ja heistä 130 valittiin koulutukseen. — Hakijoita kammataan aika tiheällä kammalla. Koulumenestyksen lisäksi lentäjältä vaaditaan riittävää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Lentäjät lentävät Lappeenrannassa koko päivän. Illaksi kone suuntaa kuitenkin takaisin Helsinkiin, sillä samainen kone lähtee illalla vielä reittilennolle Kroatian pääkaupunki Splitiin. Kuusi nousua ja laskua Lappeenrannassa jokainen lentäjä lentää yhteensä kuusi nousua ja laskua. Yhteensä tähän menee aikaa noin tunti. Esimerkiksi torstaina lentäjiä oli yhteensä viisi, joten lennot vievät koko päivän. Uusia lentäjiä tarvitaan, sillä Finnairin suunnitelmana on laajentaa toimintaansa. Vuoteen 2030 mennessä yhtiö tavoittelee 20 miljoonaa vuosittaista asiakasta. Tällä hetkellä asiakkaita on noin 11 miljoonaa. — Kasvu tuo meille uusia lentokoneita, reittejä ja lisää lentämistä. Sitä varten tarvitaan myös lisää lentäjiä, kertoo Antti Miettinen Finnairin viestinnästä. Lappeenrannan lentoaseman päällikkö Petteri Lehti on mielissään Finnairin tekemistä harjoituslennoista. — Tämä on meille ennen kaikkea taloudellinen hyöty. Finnair maksaa meille kentän käytöstä liikennöintimaksua. Lisäksi se on tärkeää henkilökunnan osaamisen ja rutiinin ylläpitämiseksi. Lehden mukaan harjoituslentoja on Lappeenrannan lentokentällä kesällä suunnilleen 2—3 kertaa kuussa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/29/Koko%20p%C3%A4iv%C3%A4%20lent%C3%A4mist%C3%A4%20Lappeenrannassa%20%E2%80%94%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20viel%C3%A4%20harjoitellaan%2C%20huomenna%20Eero%20V%C3%A4is%C3%A4nen%20lent%C3%A4%C3%A4%20jo%20matkustajalennon%20Z%C3%BCrichiin/2017122416204/4