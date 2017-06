Uutinen

Etelä-Saimaa: Kivituhka jakaa mielipiteitä lenkkipolkujen käyttäjissä – aines on hyvä hiihtolatujen pohjana Lappeenrannan Pappilanniemen luonnonsuojelualueen aiemmin purupohjaiset luontopolut ovat saamassa kivituhkaisen päällysteen. Kivituhkaisia lenkkeilypolkuja on Lappeenrannassa aiemmin tehty lentokentän ympärille, Kisapuiston reiteille sekä Kimpisen ja osittain myös Huhtiniemen kuntopoluille. Lappeenrantalainen Roope Rautiainen lenkkeilee useimmiten juuri kivituhkapoluilla. — Kivituhka on hyvä pohja juosta, purupohjalla en juokse useinkaan. Rautiainen käy lenkkeilemässä lentokentän kivituhkapolulla muutamia kertoja viikossa. Hänen mukaansa kivituhka ei rasita jalkoja, vaan toimii pikemminkin pehmusteena. Saimaan Ladun puheenjohtaja Sulo Tuuliainen on luonnonpolkujen kannalla. — Henkilökohtaisesti kymmenen vuotta jalan päällä liikkuneena olen sitä mieltä, että meillä pitäisi olla enemmän luonnonpolkuja. Ne ovat kimmoisempia. Tuuliaisen mukaan kivituhkaisella polulla liikkuminen on toki huolettomampaa, sillä pohja on tasaisempi. Tuuliainen kuitenkin toivoo, että muut Lappeenrannan luontopolut pidettäisiin luonnonmukaisina. Lappeen Riento iloitsee kivituhkasta lentokentän ympäryspolulla. Riennon puheenjohtaja Tapio Arola pitää kivituhkapäällysteisiä polkuja erinomaisena ratkaisuna lentokentälle. — Se mahdollistaa hiihtolatujen teon heti, kun on vähänkin lunta. Meidän käyttäjien kannalta ne ovat osoittautuneet erittäin hyviksi. Kivituhka säilyttää polun profiilin hyvin eikä polkuihin synny helposti uria, joihin vesi voisi kerääntyä. Hiihtoladuille se muodostaa tasaisen pohjan. Lue koko uutinen:

