Etelä-Saimaa: Huvilakuljetus sulkee tänä iltana Kuutostien liikennettä ajoittain Imatran pohjoispuolella Leveä erikoiskuljetus sulkee tänään illasta lähtien ajoittain Kuutostien liikennettä Imatralta kohti pohjoista. Kuljetettavana on 11 metriä leveä huvila, jonka määränpää on Uukuniemellä. Erikoiskuljetus lähtee kello 20—21 liikkeelle Korvenkannan Nesteeltä. — Matka jatkuu moottoritietä Vuoksen yli, Linnankosken navetan shikaanin kautta Pietarintielle, Lakasentien risteyksestä Vuoksenniskan keskustaan, Pentti Hallen kadun kohdalta vanhalle Karjalantielle ja Puumalantien yli Kuutostielle, luettelee kuljetuspäällikkö Esa Penttinen. Penttinen arvioi, että erityisesti Vuoksenniskan läpimeno olemaan iso haaste. Purhosen hinausauto päivystää illalla ja tekee autoille tarvittaessa lähisiirtoja. — Kuutostien sillat ovat harmittavan matalia. Imatra on erikoiskuljetuksille yksi hankalimpia paikkoja, harmittelee Penttinen. Kuljetus tarvitsee Imatran läpi päästäkseen apua Purhosen lisäksi myös Imatran seudun sähköltä ja Imatran kiinteistö- ja aluepalvelulta. Haasteita riittää myös Imatran pohjoispuolella. Tänään torstaina ilmeni, että erikoisleveästä kuljetuksesta ei ollut tietoa Destian työmaalla Parikkalan Rautalahdella. Paikalla on kunnostettu Koiralanjoen siltaa toukokuusta lähtien. Huvila ei mahtuisi kapeasta väylästä läpi ilman kaiteen purkamista. Penttinen oli tarkistanut ajoreitin jo alkukesästä, jolloin oli kerrottu, että siltatyömaa on juhannuksen jälkeen valmis. Neuvottelujen jälkeen on päädytty siihen, että paikalle tuodaan Kouvolasta koroke, jotta kaidetta ei tarvitse purkaa. Se hidastaa osaltaan päämäärään pääsyä. Maantiekuljetuksen päätepiste on Pyhäjärven rannassa Uukuniemen Tokkarissa. — Tavoite on, että perjantaina aamupäivällä olemme Uukuniemellä. Kuljetuksen aikana on jouduttu ottamaan liikenne- ja katuvaloja pois sekä purkamaan tien yläpuolisia opasteita. Operaatioon osallistuu kaksi nosturiautoa, viisi liikenteenohjausautoa, kuljetusyksikkö, pari hinausautoa sekä ammattilaisia sähkölaitokselta ja kaupungilta sekä Turun liikennekeskuksesta, eli väkeä kaiken kaikkiaan liki parikymmentä. Tokkarista huvilan matka jatkuu isolla tukkilautalla Koiraniemen toiselle puolelle, jonne maantietä pitkin ei leveä kuljetus olisi mahtunut menemään. Nosturit hoitavat huvilan siirron lautalle ja vesimatkan jälkeen tontilla valmiina olevalle rakennuspaikalle. Penttinen kertoo, että huvila tulee eteläkarjalassa asuvalle yksityishenkilölle. Kuljetuskustannukset nousevat kymmeniin tuhansiin euroihin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/29/Huvilakuljetus%20sulkee%20t%C3%A4n%C3%A4%20iltana%20Kuutostien%20liikennett%C3%A4%20ajoittain%20Imatran%20pohjoispuolella/2017522416365/4