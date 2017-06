Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksote alkaa kerätä näytteitä biopankkiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) alkaa kerätä potilailtaan biopankkinäytteitä heinäkuussa. Näyte voi olla esimerkiksi putki verta, koepala tai yskös. Näytteen antaminen on vapaaehtoista. Eksoten tiedotteen mukaan näytteitä kerätään pääsääntöisesti muiden diagnostisten toimenpiteiden yhteydessä ja näytteenottoon pyydetään aina potilaan kirjallinen suostumus. Näytteet menevät Helsingin biopankkiin, jossa Eksote on yhtenä perustajana. — Biopankkiin kootaan ihmisperäisiä näytteitä ja tietoa lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja uusien hoitomuotojen kehittäminen, tiedotteessa kerrotaan. Tiedotteen mukaan näytteisiin voidaan liittää tietoja potilasasiakirjoista. Näytteenantajalla on oikeus tietää, missä tutkimuksissa hänen näytteitään ja tietojaan on käytetty. Toiminta perustuu biopankkilakiin (688/2012) ja on viranomaisten valvomaa. Helsingin Biopankin ovat perustaneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsingin yliopisto, Eksote ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) tukemaan näiden alueiden tutkimuksen ja hoidon kehittämistä. Helsingin Biopankin omistaa HUS, joka vastaa näytteiden sekä tietojen säilyttämisestä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/29/Eksote%20alkaa%20ker%C3%A4t%C3%A4%20n%C3%A4ytteit%C3%A4%20biopankkiin/2017122414397/4