Etelä-Saimaa: Eduskunnan perustuslakivaliokunta: maakuntien sotepalveluiden yhtiöittämisestä luovuttava Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan maakuntien sotepalveluiden yhtiöittämisestä on luovuttava. Nykyinen esitys sotepalveluista ei valiokunnan mukaan turvaa kaikissa tilanteissa riittäviä sotepalveluita yhdenvertaisesti kaikille. Perustuslakivaliokunta vaatii, että yhtiöittämisvelvollisuus ja maakunnan oman tuotannon kielto on poistettava laista. Toimeenpanon aikataulu ja vaiheistus voivat vaarantaa kansalaisen oikeusturvaa, joten niitäkin on muutettava. Perustuslaki edellyttää, että maakunta voi tuottaa itse sotepalveluita. Uuden järjestelmän käyttöönottoaikataulu on kuitenkin epärealistinen, ja se voi vaarantaa peruspalvelut, valiokunta arvioi. — Suurin ja merkittävin tässä on maakuntien asema. Oman sote-tuotannon kielto heikentäisi niitä, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.). Hallitus on perustuslakivaliokunnan mielestä esittänyt yksityistettäväksi muun muassa sosiaalipalveluita. Ne ovat julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle. Sen takia järjestely ei täytä perustuslain vaatimuksia, valiokunta linjaa. Perustuslakivaliokunta kuitenkin hyväksyy maakuntahallintoa koskevat lakiehdotukset. Perustuslakivaliokunta pitää mahdollisena, että säädetään uusi hallinnon taso ja siirretään kuntien tehtäviä maakunnalle. Huomautettavaa tuli siis vain sote-puolesta eikä maakuntauudistuksesta. Lue juttu Helsingin Sanomien sivulta Lue koko uutinen:

