Etelä-Saimaa: "Muutos on mahdollisuus" — hitaasti etenevä sote-uudistus herättää Eksoten työntekijöissä kaksijakoisia mietteitä Tuleva sote-uudistus tai sen mahdollinen lykkääntyminen herättää Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin (Eksote) työntekijöissä kaksijakoisia tunteita. Yhteistä näkemyksille kuitenkin on, että sote-uudistuksen toivotaan olevan mahdollisimman huolellisesti tehty ja potilaan etua kunnioittava. Lappeenrantalainen Riikka Telanto näkee sosiaali- ja terveysuudistuksen mahdollisuutena. Hän työskentelee vastaavana sosiaalityöntekijänä lastensuojelun avopalveluissa Lappeenrannan lasten- ja nuorten talossa. Telannon mukaan vielä on vaikea arvioida, kuinka mahdollisesti toteutuva sote-uudistus tulee näkymään lastensuojelun arjessa. — Lastensuojelu on lastensuojelulain mukaista viranomaistoimintaa. Miten valinnanvapaus toteutetaan lastensuojelussa on vielä epäselvää, Telanto sanoo. Lastensuojelun työntekijöiden arjessa tulevaan sote-uudistukseen valmistautuminen ei näy vielä mitenkään. — Nämä asiat eivät vielä näy meidän työntekijöiden konkreettisessa arjessa. Hänen mukaansa pitkään jatkunut muutosten keskellä eläminen ei ole lisännyt epävarmuutta oman työn suhteen. — Eksotessa on tehty paljon hyvää kehittämistyötä. Olen positiivinen ja suhtaudun luottavaisesti tulevaisuuteen. Työpaikkojen menestystä kilpailutilanteen muutoksen takia en pelkää. Lääkäriä epäilyttää Lääkäri Sari Hänninen suhtautuu kriittisesti sote-uudistuksessa kaavailtuun valinnanvapauteen. Hänninen työskentelee terveyskeskuslääkärinä Ruokolahden hyvinvointiasemalla. — Monisairaat ihmiset eivät hyödy valinnanvapaudesta ollenkaan. Se palvelee ainoastaan aktiivisia, toimintakykyisiä ihmisiä. Hännisen mukaan sote-uudistuksen valmistelu ei näy arkisessa potilastyössä. Pitkään jatkuneiden muutosten ja soten aiheuttamaan epävarmuuteen hän suhtautuu kaksijakoisesti. — Lääketiede pysyy, enkä pelkää työttömyyttä. Nyt on pulaa työntekijöistä. Enemmän olen huolissani potilaiden puolesta, että miten tasa-arvo tulee jatkossa toteutumaan eri potilaiden välillä. Itse hän keskustelee aiheesta kollegoiden ja samalla alalla työskentelevien ystävien kanssa. — Muutoksia on ollut, ja tulee paljon lisää. Ei sitä tiedä, vaikka joskus tulisi yt-neuvottelut eteen. Toivon, että niin ei käy. Hallitukselle Hännisellä on napakat terveiset. — Olen julkisen perusterveydenhuollon kannattaja. Se on kaikkein tärkein asia, eikä sitä saa murentaa. Perjantaina ratkeaa, vaatiiko perustuslakivaliokunta sote-lakiesityksiin muutoksia.

