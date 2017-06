Uutinen

Etelä-Saimaa: Yliopiston varainhankinta saavuttaa 5 miljoonan euron tavoitteensa, noin 200 lahjoitusta tehtiin tekstiviestillä Lappeenrannan teknillisen yliopiston varainhankintakampanja yltää tavoitteeseensa. Tavoitteena oli viisi miljoonaa euroa, ja tällä hetkellä potissa on 5,3 miljoonaa. Kampanja päättyy perjantaina 30. kesäkuuta. Yliopiston varainhankinnan yhteyshenkilö Vesa Karvonen on tyytyväinen keräyspottiin. Hänen mukaansa lahjoitukset antavat selkänojaa yliopiston pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Euromääräisesti suurimmat lahjoitukset tulivat Teknologiateollisuus ry:ltä ja Karjalan kulttuurirahastolta. Teknologiateollisuus antoi 1,5 miljoonaa euroa ja kulttuurirahasto miljoonan. — Suuret rahat kertyvät isoista lahjoituksista, mutta lahjoitusten kokonaismäärästä suuri osa on pieniä lahjoittajia, kuten yliopiston henkilökuntaa, opiskelijoita ja meiltä valmistuneita, Karvonen kertoo. 200 lahjoitusta tekstiviestillä Lahjoituksia oli keskiviikkoon mennessä tehty kaikkiaan 344. Niistä noin 200 oli tekstiviestilahjoituksia, joissa lahjoitettiin tavallisesti 5 tai 10 euroa. Muun kuin tekstiviestilahjoituksen on tehnyt noin 80 yksityishenkilöä. Yksityishenkilöistä suurimpia summia lahjoittivat lappeenrantalainen yrittäjä Teemu Aho, joka antoi yliopistolle kaksi 150 000 euron lahjoitusta, ja Flowroxin hallituksen puheenjohtaja Timo Vartiainen, joka lahjoitti 100 000 euroa. Tavallisesti yksityishenkilöiden lahjoitussummat olivat alle 50 euroa. Yliopistot saavat valtiolta vastinrahaa sen mukaan, kuinka paljon ne ovat keränneet lahjoituksia. Vastinrahan suuruus tarkentuu, kun varainhankintakampanjat päättyvät. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/28/Yliopiston%20varainhankinta%20saavuttaa%205%20miljoonan%20euron%20tavoitteensa%2C%20noin%20200%20lahjoitusta%20tehtiin%20tekstiviestill%C3%A4/2017122412317/4