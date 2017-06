Uutinen

Etelä-Saimaa: Ville Lantta on toiminnanjohtaja, pelinjohtaja ja kolmen pienen lapsen isä — Kaikki tietävät, että hänellä on liikaa hommia Nallekarhun oloinen mies kuuntelee punaisen mailan kuivaa pauketta Vanhalla kentällä. Hyvin osuu, kun vastustaja puuttuu. Ville Lantta nauraa helposti ja puhuu sujuvasti. Hyvinä aikoina se toimii kuin Vanhiksen vessa, mutta nyt pelinjohtajan edessä on pelokas joukkue. Ryhmä, joka hävisi koko kesäkuun. Yksin Lantta ei yritä kurssia kääntää, sillä apuinaan hänellä on entinen pelaaja ja nykyinen sairaanhoitopiirin psykologi Kaisu Myllys. — Itse aiheutettuja paineita. Ehkä jollain pelaajalla on nyt isompi rooli kuin aiemmin ja he ehkä ovat alkaneet liikaa ajatella sitä, Lantta sanoo. Edes miesten joukkueita ei voi enää johtaa autoritäärisesti, mutta vielä vähemmän sitä voi soveltaa naisiin. Joviaaliin maailmaan olisi keksitty Ville Lantan muotti, jos Ville Lanttaa ei olisi jo olemassa, mutta pitäisikö nyt jo vähän korottaa ääntään? — Pelaajien ei tarvitse osata leikkuria, joka menee kerrostalon pihalle tai kumuraa, joka putoaa takarajalle. Mutta pitää olla 101-prosenttisesti läsnä ja tehdä perusasiat huolella. Ihan pelkkää psykologiaa ei ysittärien konttaaminen ole. Lantta listaa suurimmiksi ongelmiksi ykköskärjen vaihtolyöntiprosentin, kotiutuslyönnit sekä yksittäiset helpot virheet ulkopelissä silloinkin, kun on etukäteen tiedetty, mihin vastustaja lyö. — Ulkopelin virheet tuntuvat raskaammilta, jos et tee viittä juoksua jaksossa. Silloin ei yksittäisillä virheillä olisi niin suurta merkitystä. Ulkopelivirheistä Lantta ei ole löytänyt yhteistä nimittäjää. Kaikenlaista sattuu ja tapahtuu. — Kaveri oli jo pari kertaa, että viekää tää jakso, mutta meistä ei ollut ottajiksi. Lyhyen juhannustauon alla joukkue hävisi kotikentällä jumbofinaalin Lappajärvelle, mutta harjoitteli sen jälkeen Lantan mukaan hyvän viikon ennen eilistä Seinäjoen kohtaamista. — Meillä on edelleen raikas fiilis ryhmässä. Ville Lanttaa kuvaa hyvin sana velvollisuudentuntoinen. Kun Pesä Ysien naisille ei löytynyt millään pelinjohtajaa, hän palasi hommaan 2015. Edellisen kerran hän veti joukkuetta superissa 2002. 2016 ei löytynyt koko joukkuetta, kun kasaaminen ulkoistettiin muille. Ykköskaarti oli jo mennyt, kun Lantta alkoi raapia ryhmää pääsarjaan. 85 prosenttia naispelaajista asuu Suomen keskilinjan länsipuolella, eikä Lappeenrantaan ole helppo löytää esimerkiksi lyöntivoimaa, jos kaakonkulmalla ei sitä ole. Aiemmin puhuttiin mahdollisuuden antamisesta omille nuorille, mutta nyt seuran filosofiana on hoitaa naisten superpesis kaakossa. Esimerkiksi Haminasta on vuosien saatossa saatu Pesä Yseihin 15 pelaajaa. Lantta myöntää, että pelinjohtajan ja toiminnanjohtajan yhdistelmä on raskas. Ysien naisten joukkue on vielä tämän kesän hänen työmaansa, mutta seuraajaksi etsitään pitempiaikaiselle pestille uutta pelinjohtajaa. — Halutaan mukaan nuorempien intohimo ja palo. Lue koko uutinen:

