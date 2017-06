Uutinen

Etelä-Saimaa: Vieläkö muistat Elvin ? Leijonan jäljille voi palata Ruokolahdella tänään Suomen uutiskesän 25 vuotta sitten räjäyttäneen Elvi-leijonan jäljille paluu onnistuu Ruokolahdella tänään keskiviikkona. Kesäkahvila Kaikussa Ruokolahti-talolla avautuu Leijonan tarina-näyttely. Esillä on monenlaista leijonan vierailuun liittynyttä materiaalia, jota on saatu yksityisiltä, kunnalta ja yrityksiltä. Avajaispäivänä leijonaa muistelee myös joukko henkilöitä, jotka olivat Elvin jäljillä itse tiiviisti mukana. Tarinatilaisuus alkaa kello 15. Leijonanäyttely on esillä heinäkuun loppuun saakka Kaikun kahvilan aukioloaikoina. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/28/Viel%C3%A4k%C3%B6%20muistat%20Elvin%20%20Leijonan%20j%C3%A4ljille%20voi%20palata%20Ruokolahdella%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n/2017522409373/4