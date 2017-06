Uutinen

Etelä-Saimaa: Väistämissäännöt aiheuttavat sekaannuksia — pyöräilijän vaaranpaikkoja alikulkutunneleissa ja Marian aukion kupeessa Pyöräilijän väistämissäännöt aiheuttavat yhä epäselvyyttä Lappeenrannassa. Yksi vaaranpaikka on Valtakadun ja Kirkkokadun risteys, joka sijaitsee Marian aukion kulmalla, kertoo suunnitteluinsinööri ja liikenneturvallisuusvastaava Alexandru Simut Lappeenrannan kaupungilta. Kun pyöräilijä ajaa Valtakadulta Marian aukion puolelle, hän voi ylittää Kirkkokadun pyörätien jatketta pitkin. Liikennesääntöjen mukaan pyöräilijän, joka ajaa tien yli pyörätien jatkeella, pitää kuitenkin väistää sekä oikealta että vasemmalta tulevaa liikennettä. Autoilija tai motoristi on väistämisvelvollinen, jos hän kääntyy tai jos väistämisvelvollisuudesta on kerrottu liikennemerkillä. Valtakadun ja Kirkkokadun risteyksessä ei ole väistämisvelvollisuudesta kertovia liikennemerkkejä. — Paikassa ei ole vielä sattunut onnettomuuksia, mutta se, kenen pitää väistää, olisi hyvä tietää. Nurmelanraitin ja Ukonmäenkadun alikulkutunneleihin kolmiot Kaupungin saamissa palautteissa on noussut esiin myös kysymys siitä, miten pyöräilijöiden pitäisi väistää toisiaan alikulkutunneleissa. Palautteiden perusteella Kourulaan Nurmelanraitin ja Hiessiltaan Ukonmäenkadun alikulkutunneliin on tulossa kärkikolmiot, jotka selkiyttävät tunneliin ajavien pyörien väistämisvelvollisuuksia. — Kolmiot tulevat niin, että tunneliin kääntyvien pitää väistää tunnelista tulevia ja sinne suoraan ajavia, Simut kertoo. Ne saadaan näillä näkymin paikoilleen lomakauden jälkeen. Kommentoi alla: Tunnetko pyöräilijän väistämissäännöt? Lue koko uutinen:

