Etelä-Saimaa: Uudistuneen Simolantien Nesteen yhteydessä avautuu Burger King torstaina Lappeenrannan Simolantien Neste K -liikenneaseman uudistusremontti on valmistunut. Asema avautuu huomenna torstaina, ja samalla siellä avautuu Burger King -hampurilaisravintola. Asemalla toimii K-kauppiaana Mikko Korpela, joka vastaa vastaa myös Burger Kingin toiminnasta. — Iso remontti meni suunnitelmien mukaan, Korpela kertoo tiedotteessa. Asemalla uudistettiin muun muassa sisätilat ja pesupalvelut. Myös aseman oma kahvila ja sen ruokatarjonta uudistuivat. Kaikkiaan asemalla on töissä noin 20 henkilöä. Neste K Simolantien uudistus on osa Nesteen ja K-ryhmän yhteisten asemien muutosta Neste K -liikenneasemiksi. Tiedotteen mukaan tavoitteena on rakentaa noin sadan Neste K -aseman verkosto. Tammikuussa Neste K ja Restel sopivat Burger King -ravintolaketjun sub-franchising-toiminnasta Neste K -liikenneasemien yhteydessä. Burger King avautuu ensimmäisenä Simolantien asemalla. Lue koko uutinen:

