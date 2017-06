Uutinen

Etelä-Saimaa: Tutkimuksen yllätystulos: Saimaan vesi on samanväristä kuin sata vuotta sitten Arviot järvivesien muuttumisesta entistä ruskeammiksi eivät sittenkään pidä paikkaansa. Tuoreen tutkimuksen mukaan Saimaan vesi välkkyy samansävyisenä kuin sata vuotta sitten. Yllättävään tulokseen päädyttiin vertaamalla uusia mittaustuloksia aiemmin kerättyyn aineistoon. Varhaisimmat mittaustulokset ovat vuodelta 1913. — Tämä oli tulos, jota ei odotettu, arvioi professori Matti Leppäranta Helsingin yliopistosta. Leppäranta tutki luonnosta peräisin olevien ainesten vaikutusta sisävesien väriin yhdessä professori Lauri Arvolan ja opiskelija Cecilia Äijälän kanssa. Tutkimuksen tulokset julkaistiin kesäkuussa Science of The Total Environment -julkaisussa. Kolme mittauspistettä eteläisellä Saimaalla Värillisen orgaanisen aineksen määrä on vähentynyt tai pysynyt lähes ennallaan miltei kaikkialla Järvi-Suomessa. Humusta esiintyy vesissä aiempaa enemmän lähinnä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sameutta aiheuttavaa savea uiskentelee järvivedessä kaikkialla, missä maata kaivetaan ja muokataan. Vettä ruskeaksi värjäävää humusta taas valuu vesistöihin ojia ja maata pitkin. Saimaasta, kuten muistakin järvistä, löytyy sameita ja ruskeita paikkoja. Veden väriä on mitattu yli 150 kohteessa eri puolilla Suomea, ja eteläistä Saimaata tutkimuksessa edustavat Puumala, Vuoksi Imatralla sekä Hiitolanjoki Rautjärven Simpeleellä. — Mittauspisteet ovat samoja kuin vesientutkimuksen pioneereihin kuuluneella Rolf Wittingillä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Hänen tutkimuksensa olivat huolella tehtyjä, ja on täysi syy luottaa hänen havaintokantaansa, Leppäranta toteaa. Suo-ojitus selittää puolet muutoksista Vesistöjen ruskistumista on tutkittu 1960- ja 1970-luvuilta lähtien, ja ilmiön on arveltu etenevän suoraviivaisesti. Leppärannan ja kumppanien tutkimus kuitenkin osoittaa muutosten jääneen vähäisemmiksi kuin on kuviteltu. — Myös muualta päin maailmaa on saatu vastaavanlaisia havaintoja ruskistumisesta, Leppäranta huomauttaa. Noin puolet järviveden värimuutoksista näyttää selittyvän maankäytöllä, erityisesti suo- ja metsäojituksilla. Muiden syiden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia. Leppärannan mukaan on mahdollista, että happamat sateet ovat johtaneet 1960- ja 1970-luvuilla järvivesien väliaikaiseen kirkastumiseen. Värin ruskistumista seuraavat mittaukset aloitettiin sattumalta samoihin aikoihin, kun vedet ovat alkaneet palautua entiseen tilaansa. Lue koko uutinen:

