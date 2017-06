Uutinen

Etelä-Saimaa: Televisio jo lähes yhtä yleinen mökkivaruste kuin vene — Etelä-Karjalassa mökille ajaa keskimäärin alle puolessa tunnissa Etelä-Karjalassa on Tilastokeskuksen mukaan hieman yli 20 000 kesämökkiä. Maakunnassa kesämökille ajaminen kestää keskimäärin alle puoli tuntia. Televisioita on mökeillä jo lähes yhtä paljon kuin veneitä. Kaikkiaan Tilastokeskuksen mukaan mökkejä oli Suomessa viime vuoden lopussa noin 502 900. Täsmällinen luku ei ole selvillä, sillä kaikista vapaa-ajan asumiseen käytettävistä mökeistä ei ole tarkkaa tietoa. Tiedot kuvaavat kesämökkien määriä uusimman kuntaluokituksen mukaan. Tilastokeskuksen blogin mukaan mökillä tarkoitetaan erityisesti rakennuksia, joiden käyttö­tarkoitus vuoden viimeisenä päivänä on ollut vapaa-ajan asuinrakennus sekä sellaisia asuin­rakennuksia, joita käytetään vapaa-ajan asumiseen. Määrällisesti eniten mökkejä on Kuopiossa ennen Mikkeliä. Kuopio ja Mikkeli olivat viime vuoden lopussa maan ainoita paikkakuntia, joissa on yli 10 000 mökkiä. Seuraavana listalla ovat Parainen, Lohja ja Savonlinna, joiden kaikkien mökkimäärä on noin 8500. Tilastoista on havaittavissa, että kaikkiaan 63 kunnassa oli vuonna 2016 enemmän mökkejä kuin vakinaisesti asuttuja asuntoja. Etelä-Karjalassa tällainen kunta on Taipalsaari, jossa on hieman yli 2000 asuttua asuntoa ja hieman alle 3500 mökkiä. Koko maan osalta mökkimatkakeskiarvo on 92 kilometriä, mutta lukemaa nostaa Uudeltamaalta mökeilleen lähtevien muuta Suomea selvästi suuremmat etäisyydet. Linnun­tietä mitatun mökkimatkan mediaani on vain 38 kilometriä, eli puolet suomalaisten mökki­matkoista on korkeintaan tämän mittaisia. Maakuntavertailussa lyhimmät matkat ovat Etelä-Savossa, jossa mökille ajetaan keskimäärin alle 20 kilometriä. Etelä-Karjalan lukema on hieman yli 20 kilometriä, joten eteläkarjalainen ehtii mökilleen alle suomalaisen keskiarvoajan, joka on noin puoli tuntia. Suomeen valmistuu vuosittain noin 2000-3000 uutta mökkiä. Määrät ovat laskusuunnassa, kun vielä 1990-luvun alussa mökkejä rakennettiin keskimäärin 8000 vuodessa. Eniten uusia mökkejä 2010-luvulla on rakennettu Etelä-Savoon, Lappiin ja Varsinais-Suomeen. Suomalaisen kesämökin päärakennuksen keskimääräinen lattiapinta-ala on 48 neliömetriä. Nykyään rakennetaan isompia mökkejä kuin aiemmin, sillä 2010-luvun keskiarvo on yli 70 neliötä. Koon suurenemisen lisäksi myös mökkien varustelutaso on parantunut viime vuosina, ja mökkibarometrin mukaan esimerkiksi suihkujen ja astianpesukoneiden määrä on lisääntynyt. Televisioita on jo lähes yhtä monella mökillä kuin veneitäkin, sillä 77 prosentilla mökeistä on televisio, ja vene löytyy 79 prosentilta. Kaikkiaan 800 000 suomalaista kuuluu mökin omistavaan asuntokuntaan. Mökkejä omistavien keski-ikä on 62 vuotta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/28/Televisio%20jo%20l%C3%A4hes%20yht%C3%A4%20yleinen%20m%C3%B6kkivaruste%20kuin%20vene%20%E2%80%94%20Etel%C3%A4-Karjalassa%20m%C3%B6kille%20ajaa%20keskim%C3%A4%C3%A4rin%20alle%20puolessa%20tunnissa/2017522413134/4