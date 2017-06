Uutinen

Etelä-Saimaa: Rakuunamäen kaavaluonnos antaa monipuoliset mahdollisuudet sotilasrakennusten tulevalle käytölle Rakuunamäen asemakaavan muutosta on lähdetty tekemään kaupunkilaisten toiveista ja näkemyksistä käsin. Tämä saa kiitosta Marju Koljanderilta. — Lappeenranta on hoitanut tämän asian hienosti. Olen vakuuttunut, että Rakuunamäestä tulee hyvä. Koljander osallistui upseerikerholla tiistaina järjestettyyn asukastilaisuuteen, jossa esiteltiin ensimmäisiä luonnoskarttoja. Osallistujat jättivät kommentteja ja parannusehdotuksia. Asemakaavan muutoksella määritellään uusi käyttötarkoitus Maasotakoululta tyhjiksi jääville rakennuksille sekä ohjataan liikenne uomiinsa. Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuoren mukaan kaava antaa mahdollisuuksia moneen, mutta rakennusten suojelumääräykset pysyvät ennallaan. Upseerikerhoon ja sotilaskotiin ei asumista Rakuunamäen keskusalueen taloja esitetään liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jossa on mahdollista myös asuminen, majoitus, ravintolatoiminta, päiväkoti ja vanhusten palvelut. Poikkeuksen tekevät upseerikerho ja sotilaskoti. Niihin ei sallita asumista. Ne ovat liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, johon voidaan sijoittaa myös majoitusta, museoita, ravintoloita ja kokoontumistiloja. ”Ei uudisrakennusta aukiolle” Juho Ojalan mielestä on vaikea ottaa kantaa siihen, mihin käyttöön rakennukset pitäisi saada. — Täydellisessä maailmassa tänne tulisivat hotelli ja ravintola, mutta miten on todellisuudessa. Kannattavatko ne? Adolf Ehrnroothin aukiolle on kaksi vaihtoehtoa: aukio säilyy nykyisellään tai itäreunaan tulee uudisrakennus paikalle, jossa oli muinoin rakennus. Ojala kirjoitti terveisiä kaavoittajalle: ei uudisrakennusta aukiolle. ”Maakuntahallinto Rakuunamäelle” Marju Koljander toivoo Rakuunamäen tyhjiin rakennuksiin niin päiväkotia, senioriasumista kuin ravintolatoimintaa. — Etelä-Karjalan maakuntahallinto voisi tulla Rakuunamäelle, jos se tarvitsee lisätilaa. Täältä tilaa löytyy varmasti riittävästi. Koljander ei ollut ainoa, joka esitti maakuntataloa. Lisäksi toivottiin poliisitaloa Maasotakoulun esikuntarakennukseen. ”Maksiminopeus 30 kilometriä tunnissa” Rakuunamäen läpiajosta puhuttiin monella suulla. Läpiajo on jatkossa sallittua, mutta ajonopeus rajoitetaan minimiinsä hidastein ja rakenteellisin ratkaisuin. Mannerheiminkatu säilyy kevyen liikenteen pääväylänä. Sen ja autoteiden risteyksiin tulee hidasteita, jotka pudottavat autojen ajonopeuksia. Koljanderin ja Heli Armisen mielestä läpiajo on ok, jos ajonopeus on enintään 30 kilometriä tunnissa. — Jalankulkijoiden turvallisuus pitää taata, he sanoivat. Kimmo Jarva haluaa Rakuunamäestä monipuolisen Lappeenrannan kaupunki sanoo mielipiteensä Rakuunamäestä kaavoituksen avulla. Näin kertoo kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Alueen kaavoitusprosessi on hänen mukaansa korostetun vuorovaikutteista. — Haluamme, että tyylikäs miljöö säilyy pääpiirteissään entisellään. Samalla siitä tehdään monipuolinen alue, jossa on asukkaita, julkisia ja yksityisiä palveluja sekä harrastusmahdollisuuksia. Kaupunki on halunnut turvata upseerikerhon säilymisen nykyisenlaisessa käytössä. Jarva toivoo, että sotilaskodille löytyy omistaja, joka mahdollistaa talon säilymisen maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen käytössä. Kaupunki ei pysty ostamaan taloa. Lue koko uutinen:

