Etelä-Saimaa: Poliisi ohjeistaa terrori-iskun tai muun vaaratilanteen varalta: Pakene tai piiloudu, hälytä apua kun pystyt Poliisihallitus julkaisi keskiviikkona toimintaohjeet terrori-iskuihin ja muihin yllättäviin vaaratilanteisiin. Ohjeet on tarkoitettu sekä Suomeen että ulkomaille. Suomen poliisi ohjeistaa kansalaisia ensisijaisesti pakenemaan vaarallisista tilanteista. Samalla tulee myös pyrkiä varoittamaan muita. Jos pakeneminen ei onnistu, on syytä piiloutua ja laittaa puhelin äänettömälle. Kun välitön vaara on ohi, paikalle tulee hälyttää apua esimerkiksi soittamalla hätänumeroon. Poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen kertoo, että ohjeet päätettiin laatia sen jälkeen, kun kansalaiset olivat pyytäneet poliisilta sellaisia. Eri maiden poliisit ovat julkaisseet vastaavia ohjeita aiemmin. Ohjeiden yksi tarkoitus on muistuttaa ihmisiä hakeutumaan turvaan. Vaaratilannetta ei saa jäädä kuvaamaan. — Kun jotain tapahtuu tänä päivänä, niin ihmisillä on kännykät ensin esillä. Jos jostain kuuluu laukauksia tai tapahtuu räjähdys, niin se on ehdottomasti väärä toimintamalli. Tänä kesänä Suomessakin on näkyvästi varauduttu terrori-iskuihin. Esimerkiksi yleisötapahtumissa autojen pääsy ihmisjoukkoihin on estetty betoniporsailla tai esteiksi pysäköidyillä kuorma-autoilla. Kilpeläisen mukaan poliisin ohjeet eivät suoraan liity tänä keväänä Suomessakin kasvaneeseen terrorin uhkaan, vaan ne ovat seurausta pidempään jatkuneesta suunnittelusta. Kilpeläinen myös muistuttaa, että todennäköisyys joutua terrori-iskun kohteeksi on suurempi nimenomaan ulkomailla. — Yhtä lailla uhka voi olla joku muu kuin terrorismi. On yhdentekevää onko teon motiivi terrorismi vai esimerkiksi perinteinen joukkosurma, toimintamallit ovat samat. Kouluissa pelastautumisharjoituksista on tullut rutiinia aiemmin 2000-luvulla tapahtuneiden kouluampumisten seurauksena. Kouluissa harjoitellaan paitsi pelastautumista ulos, myös luokkaan sisälle suojautumista. Kilpeläisen mukaan kouluissa toimintamalleista on ollut hyötyä uhkaavissa tilanteissa. Kilpeläisen mukaan vaaratilanteessa voi myös auttaa toisia, jos omat kyvyt sallivat. Esimerkiksi jotkut henkilöt osaavat antaa hätäensiapua. — Aina pitää toimia tilanteen mukaan. Ja ensisijaisesti tulee noudattaa viranomaisten ohjeita. Lue koko uutinen:

